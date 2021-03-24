41歲梁柏延（Patrick）是兩子之父，兒子分別7歲及5歲，四年前成為全職爸爸。原本在銀行從事投資工作，加班是常事，每朝6點前出門，每晚10點才回家，與兒子唯一相處時間就是周末的family day。「直至大仔樂行感染了手足口病，之後我和細仔樂懿也受到感染，三父子齊齊在家隔離兩星期，那是我第一次落手落腳照顧他們。」當時大仔一句：「好鍾意爸爸陪自己，可唔可以返少啲工！」讓Patrick萌生做全職爸爸的念頭。

大仔的一句童言童語，Patrick卻放在心上，與太太討論大半年，最終決定辭職成為全職爸爸。Patrick的妻子任職人力資源經理，「她比較外向，不想只留在家中湊仔，而且兩個都是仔，所以由我照顧較方便。」他現時亦會在空閒時間做投資，幫補家庭開支。

突然轉職成為「湊仔公」，難免需要過渡期，Patrick坦言初初成為全職爸爸時，與兒子的關係一度陷入僵局。

軍訓式教仔 「飛本功課簿過去」

「一開始會想，我辭職少了收入，如何在他們身上換取與過往收入同等價值的東西呢？我覺得犧牲工作的每一個小時都好值錢，照顧小朋友要用同樣價值去計算。當小朋友做不到，或者跟不到時間表的時候便會好容易有情緒。」他初時以軍訓方式與兒子相處，每天按日程辦事，吃飯要坐直坐好、功課要按時完成，否則就會「飛本功課簿去」兒子面前、大聲責罵他們。

家，以往是Patrick放工後休息放鬆的空間，周末與兒子玩耍，成為全職爸爸後，家卻頓時成為「工作空間」，難免情緒繃緊，「以前回到家就可以放心休息，不用再想工作的事，家務也由我和太太兩人分擔。成為全職爸爸後，太太會期望我可以處理好家中事務，然後她放工回家就可以好好休息。」Patrick唯一的私人時間就是兒子上課時，「我做全職爸爸四年，完全冇打過機。」

「有老婆養」自我價值低落

「第一年做全職爸爸時一直在捉摸標準，以往工作上有KPI（關鍵績效指標），兒子就恍如我的成績表。」Patrick說。多了時間陪伴兒子，但關係卻比以往差，特別是已經開始懂性的大仔，「其實每次罵完他們都很內疚，覺得傷害了兒子。有一次與大仔有爭執，他發脾氣反枱、丟東西，這些行為以往都不會出現，那一刻我突然醒覺，自己的緊張或憤怒情緒影響到他們，讓他們仿效。」那時他開始反思做「全職爸爸」的初心，「我究竟是想他讀書聰明還是有快樂童年？」

Patrick成為全職爸爸的初期，也曾感到自卑，「以往我和太太都工作，關係處於較平等位置，辭工後每次出街食飯由太太付錢，自信心曾受損。」身邊朋友一句「你就好啦，有老婆養」，更令他感覺不舒服，「但我又無法反駁。」

社會上仍對全職爸爸有不少誤解及偏見，Patrick初時也不想坦承自己全職爸爸的身份，那段時間更甚少外出，「好怕保安、鄰居問我是不是放假。」在那段自我價值低落的時期，Patrick慶幸身邊有太太理解和陪伴，替他梳理情緒，走出低谷。

on call 24小時 相信夠回味30年

Patrick現時與兒子相處融洽，疫下兒子在家上課，需要花更多心思和時間照顧。他每天的工作就是為兒子預備早午餐、兒子上完Zoom課堂後與他們溫習課題，「用Zoom上課，最多只能吸收到一半，因此要和他們再講解鞏固一下。」疫症肆虐下兒子在家上課，Patrick又要每天為兒子構思娛樂，如玩不同類型的board game、帶他們到公園，「整天留在家中他們會很悶。」做全職爸爸要24小時on call，從不是易事。

現時面對「爸爸」這份工作，Patrick游刃有餘，兒子更坦言「很喜歡爸爸，長大後要與爸爸結婚」，可見父子情深厚。Patrick表示，「我在單親家庭長大，對於父親的形象十分薄弱。如何做一個爸爸，全是我從他們（孩子）身上學回來，其實我與他們一起成長。」以往在銀行打工，優厚的薪酬是Patrick最大的滿足，「但工作上的滿足只是一剎那，做爸爸的這一份滿足感，二十年、三十年後回味都會記得。」

採訪：文睿芳

攝影：尹文堯、魏名

剪接：米高

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