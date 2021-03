有隱形殺手之稱的心臟病,是香港第三位致命疾病,早前太極樂隊成員唐奕聰亦因心臟病不幸猝逝,終年57歲。由於心臟病近年有年輕化的趨勢,不少科學家都着力硏究如何及早偵測,以便盡早進行治療。近日醫學期刊《刺針》(The Lancet)旗下的《EClinical Medicine》雜誌便刊登了來自美國加州大學的硏究,硏究員發現使用光學相干斷層掃描(Optical Coherence Tomography,下稱OCT)掃描眼部,可檢測病人有否心血管毛病,此診斷工具或可成視光學上的標記,用以識別心臟病、中風等心血管疾病。

光學相干斷層掃描(OCT)是一種非侵入性的診斷工具,通常用在眼科檢查,藉着掃描拼出的3D圖像,診斷視神經線和視網膜病變。有份參與是次硏究的加州大學聖地牙哥分校健康中心心臟病專家Anthony DeMaria解釋,眼部血管是身體內最微細的血管,透過觀察視網膜的狀況,可讓醫生得知心血管疾病帶來的不良影響。

報告的主要作者,同樣來自加州大學聖地牙哥分校的視網膜外科醫生Mathieu Bakhoum指︰「心臟病引起的血流減少會造成局部缺血的情況,若眼部血流不足,會導致視網膜細胞死亡並留下永久的痕迹。我們稱這些痕迹為視網膜局部缺血的血管病灶(Retinal Ischemic Perivascular Lesions,簡稱RIPLs)。」Bakhoum及團隊的硏究目的,就是要確定這項發現能否作為診斷心血管病的生物標記。

團隊檢視了校內健康中心在2014至2019年這五年間,曾接受視網膜OCT掃描的病人紀錄,再將他們分成2組:一組為數84人本身有心臟病,另一組76人則為對照組。硏究員從心臟病組別的眼部檢查中,看到視網膜局部缺血的血管病灶(RIPLs)數量有所增加,而眼部出現越多RIPLs,患心血管病的風險亦越高。

根據美國心臟科學院製定的指南,在計算心血管病風險時,會採用動脈粥狀硬化心血管疾病(Atherosclerotic Cardiovascular Disease,簡稱ASCVD)風險評分計算法,以評估病人末來10年患心臟病、中風等心血管毛病的黃金標準。而硏究員亦發現病人眼部RIPLs的數量跟ASCVD風險評分十分吻合。

「在ASCVD風險評分屬低分數的病人,他們眼部的RIPLs數量亦較少,而在評測中屬高分數的,他們的RIPLs數量亦較多。」 Bakhoum表示,這可證明RIPLs的數量可反映體內潛藏的心血管毛病。

專家們希望是次的硏究結果,以及未來更多硏究可成為普遍的視光學標記,用以識別心血管病個案,以及可合併ASCVD,作為其中一項評分指標。

Bakhoum指透過RIPLs檢測,或令病人及早得悉身體狀況,可進行早期治療如改善風險因子,從而減低出現突發性心臟病或中風的機會。

資料來源︰Christopher P. Long,Alison X. Chan,Christine Y. Bakhoum,Christopher B. Toomey,et al, “Prevalence of subclinical retinal ischemia in patients with cardiovascular disease – a hypothesis driven study”, EClinicalMedicine published by The Lancet, 2 Mar,2021

撰文︰李飛

