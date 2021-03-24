蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

心臟病檢查｜美硏究掃描眼部可檢查血管健康 有助減少心臟病發及中風風險

54分鐘前
研究指透過觀察視網膜的狀況，有助了解心臟健康問題。

有隱形殺手之稱的心臟病，是香港第三位致命疾病，早前太極樂隊成員唐奕聰亦因心臟病不幸猝逝，終年57歲。由於心臟病近年有年輕化的趨勢，不少科學家都着力硏究如何及早偵測，以便盡早進行治療。近日醫學期刊《刺針》（The Lancet）旗下的《EClinical Medicine》雜誌便刊登了來自美國加州大學的硏究，硏究員發現使用光學相干斷層掃描（Optical Coherence Tomography，下稱OCT）掃描眼部，可檢測病人有否心血管毛病，此診斷工具或可成視光學上的標記，用以識別心臟病、中風等心血管疾病。

相關新聞：慢活｜心跳慢唔一定健康 醫生提醒都屬心臟病警號可致昏迷心衰竭

光學相干斷層掃描（OCT）是一種非侵入性的診斷工具，通常用在眼科檢查，藉着掃描拼出的3D圖像，診斷視神經線和視網膜病變。有份參與是次硏究的加州大學聖地牙哥分校健康中心心臟病專家Anthony DeMaria解釋，眼部血管是身體內最微細的血管，透過觀察視網膜的狀況，可讓醫生得知心血管疾病帶來的不良影響。

報告的主要作者，同樣來自加州大學聖地牙哥分校的視網膜外科醫生Mathieu Bakhoum指︰「心臟病引起的血流減少會造成局部缺血的情況，若眼部血流不足，會導致視網膜細胞死亡並留下永久的痕迹。我們稱這些痕迹為視網膜局部缺血的血管病灶（Retinal Ischemic Perivascular Lesions，簡稱RIPLs）。」Bakhoum及團隊的硏究目的，就是要確定這項發現能否作為診斷心血管病的生物標記。

相關新聞：心臟病｜久坐不動易血管壁鈣化 澳硏究指及早檢測鈣化程度可預防心臟病

團隊檢視了校內健康中心在2014至2019年這五年間，曾接受視網膜OCT掃描的病人紀錄，再將他們分成2組：一組為數84人本身有心臟病，另一組76人則為對照組。硏究員從心臟病組別的眼部檢查中，看到視網膜局部缺血的血管病灶（RIPLs）數量有所增加，而眼部出現越多RIPLs，患心血管病的風險亦越高。

根據美國心臟科學院製定的指南，在計算心血管病風險時，會採用動脈粥狀硬化心血管疾病（Atherosclerotic Cardiovascular Disease，簡稱ASCVD）風險評分計算法，以評估病人末來10年患心臟病、中風等心血管毛病的黃金標準。而硏究員亦發現病人眼部RIPLs的數量跟ASCVD風險評分十分吻合。

「在ASCVD風險評分屬低分數的病人，他們眼部的RIPLs數量亦較少，而在評測中屬高分數的，他們的RIPLs數量亦較多。」 Bakhoum表示，這可證明RIPLs的數量可反映體內潛藏的心血管毛病。

專家們希望是次的硏究結果，以及未來更多硏究可成為普遍的視光學標記，用以識別心血管病個案，以及可合併ASCVD，作為其中一項評分指標。

Bakhoum指透過RIPLs檢測，或令病人及早得悉身體狀況，可進行早期治療如改善風險因子，從而減低出現突發性心臟病或中風的機會。

資料來源︰Christopher P. Long,Alison X. Chan,Christine Y. Bakhoum,Christopher B. Toomey,et al, “Prevalence of subclinical retinal ischemia in patients with cardiovascular disease – a hypothesis driven study”, EClinicalMedicine published by The Lancet, 2 Mar,2021

撰文︰李飛

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

中風心血管疾病光學相干斷層掃描術視網膜美國心臟科學院動脈粥狀硬化
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner