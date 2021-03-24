於三月尾及四月的多個周末，在旺角均設有寵物市集。（b2y.label facebook 圖片）
周末與想與毛孩一起逛逛市集？就要記得以下日子了。b2y.label與奔墟We Connect Mall將於3月26至28日、4月9至11日和4月23至25日的星期五、六、日，於旺角家樂坊舉辧「幸福毛孩感謝祭」。地點便利，場地面積亦有兩萬呎，推寵物車來也不會阻礙其他人。現場除了有寵物市集，設有不同類別的攤檔，例如有寵物糧食、小食、美容物品、寵物玩具等等，毛孩更可即場試食，絕對可以找到適合毛孩的食品。場內亦設有多個主題打卡區，例如法拉利跑車、神社及屋台等擺設，一場來到，沒理由不與毛孩打卡，留個倩影吧。場內還有寵物遊樂區及人寵共融休息區設，供狗狗放電之餘，玩到累也可以休息，服務非常貼心。嘉年華入場費用全免，但須預先登記電子入場券，所有進場毛孩必須上繩、用寵物袋或坐寵物車。
旺角毛孩嘉年華
日期：3月26-28日及4月9-11,23-25日（星期五、六、日）
時間：12:00-22:00
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圖片來源：Facebook@b2y.label
撰文：Karl Li
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