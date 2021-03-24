不知道有多少爸爸媽媽聽過「卡坦島」這個地方？它是一個尚未被開發的美麗小群島，小群島裡的每個島上都有不同資源，所以令一班喜歡探險的海盜們想將「卡坦島」據為己有。但在「卡坦島」裡的海盜是屬於比較文明的一群，他們不會靠武力來進行搶奪資源，他們只會靠冒險、交易和協商去取得不同的資源，並利用這些資源去建立他們在「卡坦島」的海盜王國。

動口不動手的君子之爭

「動刀動槍」、「動手動腳」一直是桌遊世界裡面一個很常見的主題，無論是英雄消滅壞人、或是兩幫互相廝殺，這些「武鬥」的場面是很常見的。但解決問題真的只有靠「武力」來解決嗎？今次跟大家介紹的桌遊《卡坦島兒童版》(Catan Junior)，正正是告訴小朋友要成為一個地方的霸主，是可以不靠動手來達到的。

海盜在小朋友心目中的形象大都是以「武力」去搶奪不同的寶藏，但在《卡坦島兒童版》裡的海盜卻一反海盜這個形象，他們要靠「腦力」去訂定遊戲策略，亦要靠「牙力」遊說其他玩家與他們進行交易，才有機會成為最後的勝利者。

卡坦島的交易藝術

在《卡坦島兒童版》裡面，取得資源是整個遊戲的一個重要關鍵，而取得資源主要有以下這些方法：

任何人擲骰子擲出自己擁有城堡的點數以取得 在市集進行一對一的資源交換 在自由市場進行二對一的資源交換 與其他玩家進行無限制的協商資源交換 以鸚鵡的特殊技能取得

《卡坦島兒童版》能得到大家的喜愛，主要是因為它的交易機制令遊戲變得極具趣味。在市集進行一對一資源交換時，雖然是最化算的交易，但卻只可在每一輪遊戲中執行此交易一次，而且市集內可供交換的資源只有五項，還會隨遊戲的進行而出現某些資源出現「缺貨」的情況；在自由市場進行交易時，雖然沒有交易次數的限制，但卻須用兩個相同的資源去換取一個你想擁有的資源，交易的彈性更高，但卻要負出更大的代價。所以，在每一輪的遊戲中，小朋友必須思考如何最有效的運用這兩種最基本的交易方式，去取得對自己最有利的資源。

卡坦島的雙贏文化

最後一種交易方式，也是《卡坦島兒童版》內一個最「引人入勝」的機制，就是玩家之間可以自行協商以進行資源交換。這個交易的方法的自由度是最大的，可以算是沒有任何限制，只要交易雙方彼此同意，就可任意利用他們擁有的資源來進行交易。「牙力」在《卡坦島兒童版》裡十分重要，如何遊說其他玩家和進行作交易，對遊戲的勝負有極重要的影響。

相信大家也不願意進行對自己不利的交易吧！所以，就算您擁有絕佳的遊說技巧，但卻在交易中只顧及自己的利益，而將其他玩家的利益不作考慮，相信也沒有人會樂意與您進行交易，最後要在遊戲中勝出會非常困難。「雙贏」這個概念，對於認為自己仍處於世界正中心的小朋有來說，是一個難以明白的課題。但在「卡坦島」裡，小朋友要和別人順利進行交易，必須要學習以「雙贏」的角度去進行思考。

總結

《卡坦島兒童版》是1995年「德國年度桌遊大獎」得主《卡坦島》(Catan)的兒童版本，作為這個經典桌遊的兒童入門版本，無論是美術設計、配件質素等的水平都十分高，再加上有趣的遊戲體驗，絕對是一個不可錯過的親子桌遊。

【基本資料】

建議年齡：(出版商) 6歲以上 / (玩學爸爸) 5歲以上

支援人數：2-4人

遊戲時間：30分鐘

玩學實驗室版主 Joe Leung

兩個小男孩的爸爸，曾任中小學老師。為了讓兒子有更好的成長，辭去教席找尋其他可能性。後來，他接觸了桌遊，開始購買不同的桌遊與孩子每天去玩。他相信「玩」可以令兒子有更好的成長，也令親子關係變得更親密。更完成了桌遊導師的培訓課程，及遠赴上海參與了桌遊教育引導師的認證課程，亦開始將玩桌遊的經驗與其他家長分享。

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