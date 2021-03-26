台灣動保團體日前獲報，高雄知名觀光勝地梓官蚵仔寮漁港旁驚傳有人在草叢樹上，以魚鈎、釣線垂吊肉塊虐殺流浪狗，動保人士趕到現場，發現已有狗兒受害，嘴上更勾着大型魚鈎，由於狗狗非常害怕、見人就跑，仍在持續救援中，救援過程上載後，網友紛紛痛斥「太殘忍」。

高雄市關懷流浪動物協會理事長王小華指，日前接獲市民通報，指他日前經過蚵仔寮漁港附近時，聽到一旁草叢傳來狗狗哀鳴聲，走近一看，只見小狗嘴上勾着魚鈎，更被吊在樹上，他立即過去營救，救下狗後牠即跑走，其後因不放心再到附近視察，發現草叢、樹上，仍有許多以魚鈎、釣線垂吊肉塊的陷阱，立即向協會通報。

王小華表示，協會人員昨趕抵事發地，看到一隻黃狗，嘴上勾着大型魚鈎，並已脫困坐在路旁，協會人員試圖營救，但黃狗見人見跑，救援失敗；再到一旁草叢搜尋，又發現兩個以魚鈎、釣線勾着肉塊的陷阱，隨即將其拆除。

王小華說，嘴上有大型魚鈎的黃狗，傷口會持續潰爛，難以進食與飲水，認為「明顯是有人故意設陷阱虐殺狗」，更懷疑是有人想吃狗肉。

救援影片其後發到網上，引發大批網友關注，有網友說「太殘忍了」、「請給狗狗一條活路」、「好難過呀」；當地動保處表示，今派員到梓官蚵仔寮漁港附近，沒看到魚鈎或被魚鈎釣到的受虐犬隻，現場無監視器，動保處即於該區域明顯處，懸掛勿傷害動物的紅布條標語，宣導民眾不得任意虐待或傷害動物。

動保處表示，傷害動物行為也涉及刑事，依《動保法》虐殺狗可處2年以下有期徒刑，或處20至200萬元台幣（折合約5.5萬至55萬港元）罰金。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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