保安局局長李家超早前現身伊利沙伯醫院，前頸疑似出現大面積紅疹，他於本周一（22日）接種了第二劑科興疫苗，令人不禁懷疑紅疹是否與接種疫苗相關，其後保安局發言人指李家超在接種疫苗後完全沒有任何不良反應或不適，並指他早前在私家醫院接受頸部扁平疣皮膚手術，導致皮膚泛紅。

其實皮膚泛紅屬常見症狀，近日亦開始轉季，就讓香港註冊中醫楊澤琪介紹3大春夏常見出紅疹病症，讓大家好好預防皮膚紅疹問題！

一：濕疹

症狀：皮膚痕癢、紅腫、有水泡、乾燥、滲水、有鱗屑。

部位：全身皮膚都有可能出現

成因：飲食不節制，如進食過量生冷、煎炸炒辣的食物；也有可能是本身缺乏運動或感冒不清，而演變成過敏體質，當患者接觸到致敏原就會引起濕疹，普遍常見於濕熱、脾虛及血虛風燥的人士。

治療方法：療程急性期約2至6星期，主要用清熱解毒、疏風清熱，健脾祛濕的中藥，如金銀花、蒲公英、荊芥、薄荷，白朮等。慢性濕疹療程則較長，約1個月至1年，視乎病情，主要使用健脾滲濕及止癢潤燥的中藥，如茯苓、苦參、蛇蛻等。

預防方法：宜進食清淡食物，切忌進食生冷甜品，甚至牛奶，避免致敏原，鍛煉身體，亦可食用淮山扁豆粥，材料包括淮山60克、扁豆40克、大棗25克，做法是先把大棗去皮去核，然後把淮山及扁豆一起煲粥。

二：蕁麻疹（俗稱風癩）

症狀：突然發作，全身痕癢，抓後會出現大小不等團塊，甚至融合成一大片，可有皮疹或水泡，一般在數小時內消失，亦會連續多日出現。

部位：全身皮膚都會出現，主要出現在頸部，腰間褲頭位、頭、手及腳。

成因：蚊叮蟲咬、接觸花草樹木、石灰、動物皮毛，甚至陽光，以及吸入化學物品，例如油漆甲醛等；進食蛋奶、紅肉、蝦蟹等易致敏食物，而中醫角度上大多是因風寒風熱所引起。

治療方法：療程大約數天至四星期，視乎病情而定，主要用疏風清熱或發散風寒的方法，如服食薄荷、荊芥、淡豆豉等中藥，視乎病人體質。

預防方法：找出致敏原，避免到地盤、有寵物或花粉地方，也須戒口，飲食宜清淡，鍛煉身體。

三：癬

症狀：皮膚出現紅斑、脫屑、乾癢，範圍會越來越大，通常至少發作數個月。

部位：頭、頸、手腳關節位置、大腿內側及臀部。

成因：這由濕疹或其他慢性皮膚病引伸而成，或因真菌感染所引起，從中醫的角度，主要是濕熱及血虛風燥的體質引起。

治療方法：主要根據患者的體質及病情選用清熱解毒、祛濕止癢、養血潤燥的中藥，如紫花地丁、茵陳蒿、當歸等，亦可以配合針灸治療效果更佳。

預防方法：注意個人衞生，忌食濕熱、重味精、濃味，咖啡酒類、容易過敏食物，以及盡量避免刺激或磨損患處。

記者：鍾卓瑜

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