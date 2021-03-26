由於武漢肺炎關係，不少國家2020年開始便推出「數碼牧民」計劃，供Freelancer在當地遙距工作，當中包括愛沙尼亞及杜拜。近日，位於加勒比海的島國多明尼加亦推出數碼牧民Work in Nature（WIN）計劃，獲發簽證人士可逗留居住18個月！

最長逗留18個月 家庭申請亦可

多明尼加旅遊局主席Denise Charles指，是次Work in Nature（WIN）計劃申請人可逗留最長18個月，邊工作邊享受自然風光之美，而政府亦希望藉此復蘇旅遊事業。有意申請人士可到官方網站網上申請及繳費，申請費為100美元（約777港元）、不設退款。及後，要上傳個人或同行人士的身份證明、關係證明、過去5年的犯罪紀錄、銀行信、在職證明、證件相及醫療保險。當局批核後，將以信件方式通知，申請人要30日內繳交簽證費。

申請人必須年滿18歲，預期12個月內要賺取50,000美元（約388,455港元），亦歡迎家庭申請，可讓子女就讀當地學校。單人簽證費為800美元（約6,215港元），家庭簽證費為1,200美元（約9,323港元）。當繳交了簽證費，WIN簽證正式完成後，申請人須於90日內到達多明尼加，抵達前後必須進行一系列武肺檢測。

天然小島陽光WFH 建立數碼牧民村

此外，如計劃順利進行、當地人口增加，多明尼加希望長遠發展WIN村落，讓數碼牧民可以建立互助社區，提供娛樂消費及多元社交的圈子。多明尼加國民以英語溝通為主，地理位置上夾於馬提尼克（Martinique）及瓜德羅普（Guadeloupe）之間。當地遍佈自然景觀，如熱帶雨林、火山、瀑布及天然溫泉等，亦不少得陽光與海灘，故該國被譽為「加勒比海的天然小島」（Nature Isle of the Caribbean）。

資料來源：多明尼加政府官方網站

撰文：周伯臻

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