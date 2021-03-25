今個星期我（曼爸）有兩單可喜可賀之事，首先是老友F成功在港越洋買英國樓，並已正式成交，預計一家將於6月到埗。筆者雖不鼓勵「隔山買牛」，但條條大路通羅馬，最緊要老友F覓得心頭好，在此祝福老友F一家平安。另一單喜事乃筆者的舊同事D，周初終於由香港抵達英國，筆者即充當「柴可夫」到機場迎接，一別數月，大家終於都「re-u」了（潮語︰重聚的意思）。舊同事D與女友均是二十多歲，有朝氣活力且勇氣可嘉，兩人選擇了列斯（Leeds）開展新生活。在曼市機場開車前往列斯的途上，我們言談甚歡，懷緬昔日展望未來，筆者終能體會孔夫子曰「有朋自遠方來，不亦樂乎」之真意。在此也祝願舊同事D一帆風順，一生平安。

近日筆者一些計劃移英的朋友，已經由「計劃期」進入「執行期」，有老友說資料搜集並不難，皆因一些英國的資訊，在YouTube或FB也能找到。相反，在港還有甚麼「手尾」要處理？本周講講一個容易忽略但又容易惹上麻煩的問題——仲留唔留個香港電話號碼好？

保留舊電話號碼延續人脈

網上意見一般分作兩派，有人認為，既已移英，不必留戀一個香港電話號碼。筆者認同這種斷捨離之心情，但放棄香港電話號碼之前，要先看看你的電話號碼還有沒有「用」，方好輕言放棄。舉例，今時今日大家都有轉數快、PayMe這類網上過數方式，一般以電話號碼作登記。假如你的號碼沒有了，將來你過數給別人，又或別人過數給你，會否有點麻煩？二來，就如筆者擁有的數個Google賬戶、保險登入賬戶、證券賬戶、一些銀行賬戶等等，皆以香港電話號碼作登記，假如悉數由香港電話號碼換成英國電話號碼，是否每一家機構都接受以英國電話號碼作登記？全數更換又會否費時失事？這點亦要好好考慮。第三，視乎你本身的行業和工作而定，假如你的工作時常接觸不同的人，需要有良好的人脈網絡，而來到英國亦要繼續保持聯繫，那麼方便朋友同事能隨時找到你，比起更換新的電話號碼再公告天下，來得更具親和力與實際。

揀有實力SIM卡代理商 注意年卡可延續性

目前保留香港電話號碼，除了在電訊商裏選擇最便宜的服務計劃（但一般還算貴），還有很多便宜的方法，其中包括購買可供MNP（Mobile Number Portability，即帶「冧把」轉台）的電話卡（俗稱年卡或儲值卡），當中有90日計劃、180日計劃、一年計劃甚至三年計劃不等，由數十至百多港元，即能把號碼保留一定的時間（俗稱養號碼）。但筆者想強調的是，不要只集中找最便宜的方案，亦需要考慮三個實際功能。

第一、可否於英國接收香港的SMS？尤其當你登入戶口需要SMS認證的時候，假如在海外無法接收SMS的話，那一切都是徒然；第二、要注意SIM卡的代理商是否有實力，一些MVNO公司（Mobile Virtual Network Operator，虛擬網絡經營商），其實是由傳統網絡營運商獲得經營權，再發展自己的服務體系。曾經有MVNO公司「今日通知明天停運」，客人的電話號碼就從此消失了，例如2016年某E字頭的營運商、2017年某「潤」字頭的營運商，皆因突然結業，而令客戶無所適從。最後，要注意年卡的可延續性，你今日join了一個一年計劃，那一年後還可以延續嗎？又該如何延續？延續的方法可以網上進行嗎？還是要靠親友替你在港「買code」續卡？請注意，如果你的號碼是主要使用號碼，萬一承運商有個甚麼不測，號碼丟失了，人在英國，要越洋處理實在是一樁煩事。因此，記緊要了解清楚你持有之年卡的MVNO營運商與電訊公司的關係，假如是俗稱的「親生仔」（即年卡由大型電訊公司發行，而非外判予MVNO營運商自家發行），保障度或許稍高一些。因此，「細膽」的我選擇了「誠哥」旗下電訊商所發行的年卡，它未必是最便宜，但至少有大公司撐腰作保證，電話號碼無緣無故丟失的機會較低。

eBay有不少相連號碼 價格相宜

最後，也說說英國電話號碼，不少移英朋友選擇Giffgaff，貪其冇合約自由度高、價格相宜，但許多時random（隨機）出來的號碼，卻未必合心水，該如何是好？其實像eBay一類的購物網站，可以讓你買一些「靚號碼」，甚或「相連情侶號碼」，價格相比香港來說不算貴，甚至可稱是便宜。如有興趣找個「靚號碼」的話，不妨花點時間搜尋一下，也許能找到「好嘢」。

撰文、攝影：曼爸

傳媒人，紐卡素擁躉，討厭曼聯，偏移居曼市。深信天為被地為席，此心安處是吾家。

編輯：鄒仲安

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