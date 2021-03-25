在眾多種題型裹，令我最感興趣的就是教導小朋友如何處理「應變題」。因為既可訓練他們的邏輯思維，而在日常生活中亦十分實用。

這是一條經典的面試題目。

校方問小朋友：「在街上見到一隻流浪狗你會怎樣做。」大部份小朋友也答：「我會盡快走開因為牠可能把我咬死啊。」

一般家長或祖父母在街上遇到這些情況一定是這樣教小孩的。因為這是一種有阻嚇性的方法之一，令小朋友有危險意識才會懂得避開。

真的有效咁嗎？這個肯定不是最好方法。整件事的價值觀和邏輯可以說是大錯特錯，亦在一個冇必要的情況下令小朋友誤以為動物天性是要襲擊人類。在正常的情況下，成年人看到流浪狗，若真的害怕就應該慢慢行遠一點。因為狗隻在沒有必要時是不會無辜襲擊任何人，除非也是一隻已經專業訓練的警犬聽到指令才會有所行動。狗狗不是像你一樣在行街街嗎？

所以正確的答案是「我看到流浪狗的時候是不會與牠玩耍的。因為我並不認識牠，或許狗狗會誤以為我想襲擊牠，我會慢慢地行遠一點。」

有時候教教導小朋友是不可以用帶有阻嚇性的捷徑方法。若你教不懂他們有關因果和邏輯的關係，那麼「情境題」的得分多數都是凶多吉少了。

作者： 夠薑子*呂校長

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