緬甸軍人不斷射殺平民百姓，世界在袖手旁觀！緬甸在1948年由英國殖民地走向獨立，人民的苦難就沒有停止過，1962年軍政府獨裁統治，至2015年舉行大選，開始自由化民主化，到2021年又再倒退回軍政府，長年累月的壓迫，緬甸經濟停滯不前，人均收入低於二戰前水平。但緬甸的悲劇，卻孕育出廿世紀偉大政治小說家奧威爾，他年輕時有五年光陰在緬甸曼德勒擔任帝國警察，鮮有人提及這段經驗對他小說創作的影響，作品《緬甸歲月》、《動物農莊》和《1984》，被稱為現代緬甸悲劇歷史的寓言三部曲，緬甸知識分子也因此稱他為「先知」。

《Finding George Orwell in Burma》是通曉緬甸文的美國記者Emma Larkin的作品，她由九十年代起開始重踏奧威爾在緬甸的足迹，多次秘密採訪，道出緬甸近代史的悲劇；她將奧威爾緬甸三部曲著作，對照緬甸的政治社會境況，生動呈現了當地人在高壓統治下的一言一行，恍如《動物農莊》及《1984》的實況版。奧威爾第一部小說《緬甸歲月》（Burmese Days）是他在遠東殖民地經歷，一九二〇年代，他在緬甸擔任帝國警察。五年執勤期間，穿着卡其馬褲與閃亮的黑色馬靴，配備槍枝，四處巡邏，維護秩序及帝國的尊嚴。然而，有一天奧威爾突然毫無預兆返回英國辭職，然後投入了寫作，他交出了被視為具政治洞察力的兩本作品：《動物農莊》與《1984》。緬甸從英國獨立，不久軍事獨裁者就阻絕國家與外界的連繫，發起所謂「緬甸特色的社會主義道路」，從此緬甸淪為世界最貧窮國家之一。《動物農莊》故事關於一群豬推翻了人類農民，自行經營農場，最後卻招致毀滅，明顯是暗諷緬甸失敗的「社會主義革命」。而《1984》則預告了長達四十多年，在一個被世界最殘忍與最頑強獨裁者統治國家的狀態。

審查每一個字 創造新語言

書中Emma Larkin採訪關於大阿哥如何鉅細無遺控制人民思想，那惡名昭彰的出版登記與審查部（PRSD），隸屬於軍情局下，「是名副其實的出版審查部隊，負責搜尋每一份印刷品（不管是學校課本、雜誌、月曆或歌詞）的每一個字、每一句話、每一張圖是否有反政府內容。」接受訪問的緬甸出版人Ko Ye指：「審查部控制出版已經有四十年以上的時間。」他說：「有一整個世代的年輕人是在審查部塑造的片面現實裏長大的。」本書的寫作的特色，是作者一邊描述緬甸人在獨裁下的生活，另一邊則以奧威爾小說及文學見解作對照，解讀緬甸。在訪問了文學家及出版人之後，作者引述奧威爾關於文學與極權主義的論述，令大家明白為何審查是如此細緻深入，「極權主義政府知道自己權力來源不具正當性，因此從不允許記錄真實，也因此不容許文學創作。權力想維持現狀，就必須仰賴謊言。」四十年一整代人由PRSD控制了可以接觸甚麼，想起來也覺恐怖，因為《1984》不單止在緬甸，也降臨了香港。

《1984》內的黨創造了大批新語言：自由即奴役、戰爭即和平、無知即力量，今天，香港也開始面對這些新語言：閹割即完善、獨裁即民主，也開始像PRSD審查博物館收藏，課室內安裝鏡頭監視教師一舉一動，由群眾舉報大學教授⋯⋯

撰文：劉細良

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