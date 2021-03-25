在香港，每年都有不少人棄養動物，而漁護署作為主管動物福利的政府部門，在現行機制下，只要寵物主人填妥動物處理授權書，便能夠把他們放棄飼養的動物交予漁護署的動物管理中心，或要求漁護署職員上門收取被放棄飼養的動物。而在24日，動物救援組織毛孩守護者公開漁護署的回覆，漁護署提出除了非常緊急的個案，例如垂死動物之外，動物管理中心不再接收被主人棄養之動物。另外，中心職員不會再上門收取被放棄飼養的動物。毛孩守護者回應指「漁護署，終於醒覺了！」

不過，有動物界人士擔心，一旦一刀切不再接收動物，恐怕會導致一些想遺棄動物的主人直接將動物棄養在街上等死。問到毛孩守護者創辦人Kent，他表示漁護署並沒有提及新政策實行日期。不過他指出近幾個月收到很多棄養動物的個案，比去年同期高出兩倍，棄養原因包括移民、失業、經濟無法負擔等。但Kent表示歡迎漁護署停止接收這個做法，指出如果存心要棄養的主人，都是會棄養，要不就找朋友、機構幫忙，要不就丟在街上。「如果主人棄養，交動物畀漁護署就一定係送死，被人道毀滅，如果主人掉喺街都有可能被義工執到，有一線生機。」

相關新聞:

漁護署的動物管理中心在2019至2020年，分別接收了674及531隻被放棄飼養的動物，只有極小數主人在重新考慮下會接回放棄的動物。漁護署重申，飼養寵物是一生一世的承諾，即使患病、有性情問題，主人都有責任悉心照顧其動物。

記者：黃允鍶

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！