香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的芝麻包。

名字：芝麻包

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：3個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：503701

晶片編號：605 017 115

其他事項：芝麻包是一隻超級溫馴的小狗狗。剛做完疝手術的牠，非常乖巧地休養着，並不會像其他狗狗一樣誓要咬破頭罩。另外，芝麻包亦很懂得撒嬌；會任你「魚肉」，無論你怎樣摸怎樣弄牠，芝麻包都絕不會有怨言。身為一個小孩，芝麻包當然也活力滿滿，十分喜歡與人玩耍！如果你對芝麻包有興趣，歡迎你來中心探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年3月22日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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