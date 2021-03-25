如果有留意CarMan試車片的觀眾相信或者會記得Toby Leung於去年長測Tesla Model 3的時候，曾經表示Model 3整部車都很合他心意，惟獨是電動車欠缺了引擎聲令他覺得若有所失。不過最讓人意想不到的是，Toby Leung這個奇怪的訴求居然被回應了，事關在英國一家專門製造高性能尾喉的廠商—Milltek Sport居然踩過界為Tesla Model 3推出了一套名為Active Sound Control的「響喉」。

喇叭播放引擎聲 電動車呈現澎湃響喉效果

由於物理學上電動車與死氣喉是「大纜都扯唔埋」的，所以Milltek Sport今次為Model 3做的「響喉」系統當然也不是傳統死氣喉，而是一個喇叭。說到這裏相信冰雪聰明的讀者也會聯想到這套Active Sound Control就是透過喇叭播放引擎聲來呈現響喉的效果，事實上這套系統的基本原理也不過如此。

比傳統汽車換尾喉更複雜 需時兩至三天

不過為了呈現最傳神的引擎聲，這套Active Sound Control是會跟車子的電腦溝通，然後透過油門的深淺以至車速去模擬引擎不同轉速的聲音。正因如此，安裝這套喇叭時不但須要拆除尾泵把，更須要將電線由車尾拉到去車廂，然後利用電腦程式編程才行。據安裝這套系統的朋友所講，由於過程繁複，所以整個安裝過程需時兩至三天，比起傳統汽車更換尾喉複雜得多。

車子怠速時 引擎聲像真度達九成

那麼這套系統實測起來又是不是那麼像真傳神？先從聲底來說，這套Active Sound Control附設的應用程式有十個預設聲音檔案，當中大部份都是模擬V8、V10、V12引擎的聲效。除此之外，用家亦可透過應用程式去微調音量、抬着轉數、回火聲及聲調，組合可謂多得千變萬化。而在車子怠速的時候，這套系統絕對能夠模擬出九成的像真度，特別是聲量和聲調都跟真的引擎不分高下。

傳入車廂引擎聲未算強烈 有提醒行人作用

不過只要把車子開起來的時候，聲音的像真度就慢慢降低，事關轉波就是引擎聲有抑揚頓挫的關鍵，而偏偏電動車一般只有單速摩打，所以系統便要自行模擬出轉波的聲音，但無奈電動車不會有轉波的頓挫感，所以聽起來就像CVT波箱的汽車般平淡。除此之外，由於這套喇叭設置於尾泵把，所以傳入車廂的引擎聲也不是想像中那麼強烈。

單喇叭$16,800安裝費數千元 比傳統死氣喉貴

總的來說，這套Model 3專用的「響喉」系統確是一件甚為有趣的新產品，儘管在某些人眼中這件產品就有如「太陽能電筒」般無聊，但它除了可以滿足駕駛者對引擎聲的渴求之外，它也可被視為一種安全設備，事關在一些人車共行的路上，它的引擎聲更可用作提醒行人。不過如果要數這套系統的最大缺點，也許就是它略為高昂的零售價，事關以今次示範的Model 3為例，單喇叭版本就要$16,800，而雙喇叭版本要$23,000，再加上幾千元安裝費，總數隨時比安裝傳統汽車的死氣喉還要貴。

Milltek Sport Active Sound Control

售價： $16,800（單喇叭）/$23,000（雙喇叭）

查詢：Milltek Sport HK

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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