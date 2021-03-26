日本向來是港人的旅遊熱點首選，未來又有新景點落成！有指是當地規模最大的複合式商業度假村「VISON」，即將於日本中部的近畿地方三重縣落成，並將分三階段開放，首階段最快下月（4月）29日開幕。

集結住宿、溫泉、市場於一身

「VISON」全場佔地約119公頃，面積相當於6個維多利亞公園，除基本旅館住宿設施外，更設有露天溫泉度假小屋等，配合活用周遭自然環境的有機農園，入住即享周遭的天然美景。

體驗不一樣的和風美食

飲食方面，目前計劃讓多達50間活用地區食材的餐飲店進駐，包括專售當地名產海苔、昆布、味噌、清酒等日本食材專賣店；更有農場餐廳及料理學院，附有日式料理、講解傳統日本炊具等研習班；讓遊人可了解日本傳統文化魅力同時，享用最新鮮、最地道的日式美食。

首階段 — 美食天堂

首階段將於4月29日率先開幕，包括最為矚目，日本最大規模的產地直送市場、由米芝蓮1星主廚手島龍司監修的「Marché VISON」，遊人可品嚐當地著名的松阪牛、伊勢志摩的海鮮等；另日本甜品大師辻口博啓主理的「Sweet Village」 以及「猿田彦珈琲」等著名食店亦將同期開幕。

第二階段 — 嶄新體驗

第二階段則預定於6月5日開放，以體驗為主，包括有由三重大學及樂敦製藥共同營運的藥草湯溫泉設施「SPA・VISON・本草研究所（スパ・ヴィソン・本草研究所）」以及可體驗嶄新木工樂趣的「kiond」等。

第三階段 — 一站式度假

踏入最後階段，整項計劃預計將於7月20日正式全面開放，並包括酒店、度假村等住宿設施，旅客入住後可一邊享受溫泉、一邊在村內享用美食的悠然放鬆身心靈度假風情。

三重縣多氣町度假村「VISON」

開幕日期：（首階段）2021年4月29日

地點：日本三重縣多氣町內（鄰近伊勢神宮）

官方網站：https://vison.jp/

資料及圖片來源：VISON

撰文：石嘉盈

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