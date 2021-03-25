想創業的青年人越來越多，因為創業成本低了？受朋輩影響？受成功故事啟發？無論原因是甚麼，青年人追夢是絕對值得鼓勵的。不過，以年青人的社會經驗及人脈，若沒有人領航，實在難以成事。

有社會服務機構舉辦一項創新計劃「YTips青年創意產品開發平台」邀來一班商業顧問團隊充當「軍師」，向想創業的青年人傳授創業及營商之道，涵蓋成本計算、產品策劃、廣告宣傳，以及提升解難能力、思維能力及表達能力等。

計劃招募初中、高中，以至大專學生，以及任何15歲至35歲有意創業的青年人參加，為他們免費提供專業支援和諮詢。整個過程集比賽、培訓，以及預售活動於一身，長達17個月。只需提交產品設計構思，經初步評審後，會獲配對合適的顧問進行專業諮詢並製定生產方向。至計劃後階段，大會會邀請合適的參賽作品進行網上預售，爭取商業顧問支持並推出市場。

「YTips青年創意產品開發平台」由香港中華基督教青年會及全利集團(控股)有限公司聯合舉辦，香港數碼港管理有限公司為策略伙伴。計劃同時獲香港青年工業家協會、香港創新及創意工業協會、InnoSphere Product Innovation & Strategy、thecoopidea，以及多間大專院校和相關機構支持。計劃匯聚各方力量，攜手與青年人實踐創業之旅！

計劃詳情： http://www.yt-ips.com

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