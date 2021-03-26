有報道指香港仔鴨脷洲利東邨東昇樓近日驚現裸跑怪客！令大廈居民非常困擾，不過亦有網民懷疑該怪客的行為，會否因夢遊所致。

夢遊可於日間發生

香港中文大學醫學院精神科學系系主任暨沙田醫院睡眠檢查室主管榮潤國教授曾於其他報道中分享，有些病人把衣櫃當成廁所，拿起熨斗以為是電話，甚至有些病人從碌架床跌了下來。「最危險的一個病人，他的深睡期睡遊不單只在半夜發生，還會在日間，有次從九樓爬出窗外墮下至二樓平台，幸好大難不死。」

榮教授解釋，人在睡覺的時候應該好像關燈一樣，但當未能完全關掉時，就會發生睡遊。「我們大腦裏控制意識的部份，處於休息狀態，但另一方面，控制我們情緒、運動那部份，就未全部靜止。睡遊時，腦部沒有意識，所以記不起發生甚麼事。但眼睛跟清醒時一樣可接收資訊，能找到地方，行出睡房，但又不是完全清醒，所以當了衣櫃是廁所。」

簡單而言，我們睡眠會經歷3個循環周期。剛入睡時，身體會進入淺睡期、然後會到深睡期，這兩種都屬於非快速動眼睡眠時段（Non-REM Sleep）。之後會進入快速動眼睡眠時段的發夢期（REM Sleep），在這時段眼睛雖然閉上了，但眼球會快速轉動，大腦猶如清醒時一樣活躍。整個循環大約90分鐘，時間長短因人及年紀而異。

家人勿即場喚醒發夢期夢遊患者

每一晚，我們約會經歷四至六個循環。在深睡期發生的夢遊，稱為「睡遊」，而在發夢期發生的夢遊，就稱為「發夢期夢遊」，兩者均須接受長期藥物及相關治療。榮潤國教授提醒，睡遊人士通常是張開眼睛的，家人未必能立即分辨出他是否處於清醒狀態，而且在睡遊期間，是很難被喚醒的，所以不建議家人當場摑醒患者，反而帶他回睡床，讓他繼續睡覺，並做足家居安全措施，如避免患者睡上格床、收起刀具等，以減低受傷風險。

發夢期夢遊患者會隨夢境手舞足動

而發夢期夢遊，即「快速眼動睡眠行為障礙」，是一種睡眠疾病。在正常情況下，身體肌肉在發夢期會處於休息狀態，但發夢期夢遊的患者就正正相反，他們會隨着夢境手腳揮舞，拳打腳踢、翻滾叫喊，許多時候更會引致損傷及骨折。

發夢期夢遊乃柏金遜先兆

近年研究發現，發夢期夢遊或是腦退化先兆，退化先從腸道神經細胞開始，透過迷走神經影響全身的器官，包括大腦。當退化延至腦幹，或會影響操控四肢活動的功能。榮潤國教授指出，9成患者在發病後5至15年會出現柏金遜症或認知障礙。

不過，榮潤國教授表示，引致腦退化的機制，仍須更多研究才能證實，目前的藥物並不能延緩日後腦退化的症狀。但患者可及早預防，改變生活習慣，藉此進一步延緩腦退化的症狀。「運動是目前最省錢又有效的補腦方法。此外情緒要保持樂觀，要多動腦筋。不要放棄，希望在明天。」

伸展運動改善柏金遜症患者靈活度

雖然柏金遜症的患者大多成因不明，但在不同的階段會有不同症狀出現，包括行動緩慢、抖震和肌肉僵硬。美國與加拿大的柏金遜症組織，分別發表過一項運動指引，認為伸展運動能改善肌肉軟硬度，提升關節柔軟度，有助改善行動不便，減少患者容易跌倒等情況。所以香港伸展運動學會會長林庭光（Ricky）亦鼓勵患者定期進行適量的伸展運動，以提升患者的靈活度。

記者：方富銓

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