最近「譚仔三哥」推出了水煮鴨血米線，引來一陣網上洗版，其鴨血被網民發現是由肥媽代言新西蘭出產的鴨血，但卻有網民指是假鴨血。我們向「譚仔三哥」查詢，回覆指的確是用新西蘭出產的鴨血，但我們翻查該牌子的成份標明是純鴨血，在《商品說明條例》下規定，食物須要如實陳述其成份，對於被指是假鴨血看來是一場誤會。

鴨血在台灣盛行，但5年前佔台灣巿佔率高達7成、全台最大鴨血供應商双鵬公司，被爆出將雞毛、糞便的病雞血攙入食用鴨血後供應各大火鍋店。而當地養鴨協會曾表示，台灣一年宰約3千萬隻鴨，所做出來的「純鴨血」量僅能供應市場上約一成的需求，那麼假鴨血其實是甚麼？ 家營營養中心營養師吳瀟娜（Lillian）說，「大多數人吃火鍋喜歡吃鴨血，有些報道說是假鴨血產品，從科學角度去說，假鴨血除了鴨血外，成份還有其他動物血液。在台灣衞生署曾做過研究，包裝鴨血除了有鴨血還有雞血在內，我們稱為『假鴨血』。假鴨血在外表上略有分別，如果是鴨血來說會較嫩滑，中間會沒有那麼多細孔；如果是『豬紅』通常會較硬身，中間有氣孔，外表上大致分辨到。」

香港的「豬紅」是甚麼？

我們在街頭訪問了數位街坊，均表示近期已較少吃「豬紅」，覺得不太衞生；對於其成份的理解，亦指「豬紅」只是用豬血做。豬肉行總商會理事長許偉堅說：「好多時『豬紅』混合一些牛血在內，一定有的，因為淨是全豬血柔韌度不夠。」據不願上鏡、生產「豬紅」行內人指，「豬紅」大多數是用牛血，或者用牛血和豬血兩溝，純「豬紅」味道會很臭和腥，加上質感上較稀不容易凝固，所以一般會以牛血打底，牛血成份會較豬血更多。在本地生產「豬紅」的公司少於5間，通常在上水屠房宰完牛隻後，便有專人收取牛血。在長沙灣的雄記是本港數一數二供應「豬紅」量最大的老字號，在網上資料標明是「香港真正本地生產豬紅的公司」，我們曾先後兩次到店查詢均拒絕受訪。翻查網上招聘廣告列明工作時間是在凌晨12時至早上8時，負責食品生產及清潔服務，日薪約$400至550。坊間「豬紅」會混入牛血，記者向海關查詢是否抵觸《商品說明條例》，但並未有得到直接回應，只表示會考慮個別事件的實際情況及相關證據才能判斷。

直擊本地僅存雞紅製造工場

除了豬牛紅外，其實市面上還有用動物血液製造的食物，本地生產還有純雞紅，吃起來質感較滑。上環街市有約十檔雞檔，大多做批發生意，有專門生產雞血的人。今年60多歲的李先生，十多年前從廣州來港定居，輾轉入行。以前每個雞檔內會有自己工場劏雞；自禽流感後，便在街市內設中央廚房。李先生做的是管理這個中央廚房，平日雞檔會免費提供雞血給李先生製作雞紅，而李先生則會負責廚房內水電開支及清潔作為回報，由於現在劏雞量少，雞紅產量已大為減少。「我們以做雞紅為主，我們做到便交貨，有幾多便交幾多。現在香港都少人做，就算有都是做來自己交貨。真正來說，都是只有我做，香港沒有人做。以前一日幾百件一千件都有，現在做不到，只有一百多件，因為活雞少。」李先生說。他說，做雞紅很簡單，不外乎雞血和鹽水，最緊要調節比例，不能太淡不能太鹹，鹽水比例大概四比一。一隻雞的雞血大約做到兩磚的雞紅，等待凝固後會經過高溫消毒再交貨，批發價每磚$6。他笑說：「我現在賣得比豆腐還要便宜。我周圍都有賣，火鍋、車仔麵都；不過現在已經少了很多，有些檔口當『豬紅』去賣，有些檔口會專程來拿貨。」工作經常要觸碰雞血看起來很厭惡，他說：「喜不喜歡都是這樣，為了搵食，每份工作都是一樣。行行出狀元，哪一行都總要有人做，沒有說是否厭惡，都是搵食。」

鴨血vs「豬紅」vs雞紅

我們從街市分別買入包裝純鴨血、不知成份的「豬紅」及純雞紅比對。其中雞紅最淺色，「豬紅」和鴨血相若，但鴨血較偏為咖啡色；雞紅一夾即散，氣孔相對最多，其次是「豬紅」 ，而鴨血則最挺身。記者Sybil試食後說，「以味道來說，『豬紅』是最重味，雞紅是最淡味；鴨血介乎中間，味道和「豬紅」略有分別，吃得出有不同。」記者Ruby不約而同認為，「豬紅」最好吃。「三者都沒有膻味或者腥臭味，我覺得冇太大分別。如果論質感，我都是喜歡『豬紅』，鴨血略嫌太結實，邊位會較煙韌，『豬紅』是整個都腍，雞紅則是滑身。」

「豬紅」混入牛血會影響食物安全嗎？

香港專業教育學院柴灣院校健康及生命科學系教學助理李佩盈說：「如果製作動物血時，混合其他動物血液不會引起食物安全問題。但如果動物本身有病或者製作環境不衞生，當然會產生和食物安全有關問題。」 家營營養中心營養師吳瀟娜（Lillian）說：「『豬紅』其實是一個總稱，就算叫了『豬紅』，實際上是雞血亦不意外。『豬紅』在營養角度來說，是健康食物，幫助我們攝取鐵質和低脂食物，有助血液循環及補血液。有些人會覺得『豬紅』是血液，比較污糟，但經過衞生加工後，『豬紅』會被高溫消毒，致病細菌通常會被消滅才在市面上出售，食品安全方面大家可以放心。」

記者：何嘉茵

攝影：蕭志南、伍永健、伍慶泉

編輯：鄒仲安

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