特約報道｜追求真我，活出人生意義，相信是不少時下女性的人生命題。要成為一個自強不息的女性，學會愛自己絕對是首要事情！然而根據去年於全球21國家或地區進行Self-love指數網上問卷調查的結果顯示：亞洲地區的Self-love指數遠遠低於其他地區！當中每2名女性中就有1位曾產生自我懷疑，更有6成受訪者希望可以獲得更多尊重。從小在鎂光燈下長大的鄭欣宜（Joyce Cheng），對Self-love的旅程則有很深的體會，希望向大眾分享和傳遞自信真我的生活態度。

Joyce分享自身經歷 難忘的Self-love旅程

一向給人獨立形象、以樂觀笑容面對人生的Joyce，其實也曾喜歡與別人比較，盲目地追求大眾認可的美。Joyce坦言非常滿意現在的自己，回想自己的Self-love旅程的確十分漫長，時至今日仍然很努力去學。「現在的我，發現不可以被這些固有框架限定自己。同時，我知道實踐Self-love其中一個很重要的部份是不要理會別人目光，活出自己的人生，才可以散發屬於自己最真實的光芒！」Joyce說道。

要活得開心 先學會尊重和善待自己

對Joyce而言，Self-love是「尊重和善待自己」。一直從事演藝事業的Joyce，之前每件生活大小事都會成為大眾談論的話題，每天也備受評頭品足。但Joyce提醒自己不要受別人影響，「因為只有自己需要面對自己的生命，最重要是自己要活得開心。」Joyce相信Self-love非常簡單，即使在日常生活中享受暖水浴或品嚐咖啡，都是Self-love的行為，都可以實踐Self-love精神。

以動人歌聲散播正能量 鼓勵時下女性活出真我

Joyce今年更被The Body Shop邀請擔任香港Self-love模範大使 ，演繹主題歌曲《Self- love》散播正能量，鼓勵大眾採取積極行動愛自己。對Joyce而言，歌詞中「Self-love is your superpower」亦是其生活的寫照，她表示「任何時候Self-love是陪伴你一生的力量」。

Joyce更以「感激過去的自己，擁抱現在的自己，期待明天的自己」來勉勵現今女性，鼓勵大家勇敢活出真我人生，散發屬於自己最真實的光芒！

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