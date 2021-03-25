《Monster Hunter Rise》（魔物獵人崛起）於3月26日在Switch上推出，相信各位《芒亨》獵人都已經急不及待，在此講解新一集的新操作和新要素。

翔蟲飛跳術

以前《芒亨》都可以跳，但多數要有高低差或用特殊操作才跳得起，這集的翔蟲就更便利，可以原地起跳。按ZL瞄準，再按ZR、X、或A其中一個制就會向不同方向飛跳：ZR是向準星跳；A是在地面向前衝；X就是向正前方跳。

翔蟲計在下方顯示，預設有二條計，會隨時間回復。只要還有儲滿的翔蟲計，就可以連續跳，變化很多，例如第一次跳ZL+X是向上方跳，在空中可以有不同動作：按ZL+B會接着向前跳；按ZL+A會向地面跳；連按兩次A後按實會在空中滯留。

向牆壁用翔蟲跳能夠緊按R掣接跑牆動作，跑牆會消費體力，跑到沒有氣力或按B掣可以做出彈牆跳的三角跳動作，這時在空中又可以再向牆壁用翔蟲跳，跑牆＞彈牆跳起＞翔蟲跳＞跑牆。若節奏掌握得好，體力和翔蟲計都能趕得及回復，這招能夠讓獵人爬上高處秘境，是今集必學技巧。

另外，中招倒地時也可按ZL+B使用翔蟲受身，避免起身又中招。每種武器都有專用的鐵蟲絲招式，同樣要消費翔蟲計，使用ZL+X／A使用。

操龍連續撞牆法

這一集沒有了《MHW》的飛翔爪，但一樣可以玩撞牆。當用跳躍攻擊或鐵蟲絲招式造成一定傷害時，魔物會停低，頭上面有三角顯示，走近按A或再度攻擊可以騎上魔物背上操縱牠。使用環境生物或者兩隻魔物爭奪地盤時，也會有操龍的機會。

操龍和過往的騎乘攻擊不同，而是真的能夠控制魔物作出攻擊和迴避動作。按Y掣的突進脫離可以引導魔物衝擊撞牆，在魔物撞牆一刻如果有翔蟲計的話可以按B掣再次飛身操龍，時機掌握得好可以反覆撞牆3至4次。

除了撞牆之外，也能夠控制魔物作出輕、重攻擊和迴避，擊中其他魔物或者在緊急時間迴避成功也可累積必殺計，儲滿時可按X+A用必殺技攻擊其他魔物。屠龍屠了這麼多年，第一次可以操蹤魔物，操龍可以說是今集必玩新要素。

交換技設定

未在試玩版出現，從宣傳片段可見，每種武器都可以設定3招交換技，例如統槍的蓄力射擊可以換成新招暴風衝刺。交換技有普通的招式，也會有鐵蟲絲招式，消費翔蟲計才可使用。感覺像《MHXX》的戰技和風格，但效果就沒有那麼誇張，是更適合近年一種武器有幾種打法的風格，例如盾斧 ，主打劍模式或盾模式可配不同的交換技。

環境生物更好用

《MHW》也有出現的環境生物，來到《MHR》更加重要。捉到鬼火鳥和蝴蝶可以提升各種能力：蝴蝶像以前一樣是短時間提升；鬼火鳥則是直到任務結束前都會有加成，而且獵人裝備的花環會影響鬼火鳥的效果，值得多加利用。

另外有5種環境生物不是即時發動效果，而是撿起當道具用，例如臭臭鼬鼠，使用時魔物會追着你，那樣就可以引誘不同的魔物互相鬥爭，對操龍也有幫助；另一道具魁儡蜘蛛可以讓魔物快速進入操龍狀態。

一個小貼士，是在地圖中按L或R可切換顯示類別：選「持續強化生物」可以找到鬼火鳥的位置；選「環境生物」可以找到各種生物道具，挑戰魔物前可以先準備好。

百龍夜行守城任務

《Monster Hunter Rise》暫時公佈了26隻魔物，包括封面怪怨虎龍，很多人在體驗版中都領教過牠的厲害；而古龍老對手霞龍也再次出場，新舊魔物數目都不少。這次的基地叫「神火村」，走日式風格，也會加入全新的任務形式 「百龍夜行」。

暫時看「百龍夜行」有點像據點「搭防」玩法：限時內魔物會不停出現攻擊大門，被擊破大門任務就會失敗；出現的敵人都會是大型魔物；獵人也會有特別的守城方法，包括使用大炮等據點武器，也可以叫出NPC幫手。這次的NPC看起來似乎攻擊力很強，不會像之前的集數那樣只會叫各位獵人做嘢。

暫時觀察，這個模式一般情況都要用到守城武器，途中可以發動「反擊的狼煙」，這時獵人攻擊力會大升，那時才和魔物埋身肉搏吧。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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