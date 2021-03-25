虐貓事件時有發生，繼早前佐敦藥房貓「牛牛」及「吉吉」離奇受傷，懷疑遭受虐待後，華富邨另一隻浪貓再被人發現離奇受虐，左眼接近壞死，身上更有血洞，不排除有人故意虐待。

Facebook專頁「西環貓奴」早前發文表示收到朋友訊息，指香港仔華富邨華明樓附近的一隻浪貓身上離奇受傷，消失一星期再出現時，左眼已受傷壞死，懷疑附近一位拾紙皮的女子虐貓，因早前已有街坊發現當她見到地上有貓糧時，會用泥沙傾倒於貓糧中，又會用棍打浪貓，呼籲若再次發現虐貓事件，記得要拍下罪證，並報警處理。從帖文提供的相片所見，浪貓身上有一血洞，而左眼球已血肉模糊，左眼視力可以肯定不能復原。有網友留言指其家人有與餵牠的婆婆聯络，並已經籌到醫藥費用，浪貓的左眼已做手術，暫時待在獸醫處接受觀察，預計三星期後出院，康復後再按排領養，並再次呼籲街坊全力緝兇。

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人不合理地而引致動物受傷及不必要的痛苦，一經定罪，最高可判罰款20萬元及監禁3年。

撰文：Karl Li

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