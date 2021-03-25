香港疫苗接種計劃開始至今，累計超過40萬人已接種第一劑疫苗，不過每日都有針後不適人士送院，包括累計至今至少有兩人在接種BioNTech疫苗後癲癇發作，其中一人更在針後失去知覺。

7萬港人患腦癇 復必泰指引冇提腦癇

根據政府的建議，有驚厥、腦癇（前稱癲癇）、腦病或精神疾病史，或有這些病症的家族史人士在接種科興疫苗前，應諮詢醫生，不過2人接種後癲癇發作的復必泰疫苗，在相關指引中就沒有列明。

腦癇（前稱癲癇），俗稱「發羊吊」，是最常見的嚴重慢性腦神經疾病之一，中文大學醫學院腦神經科名譽臨床副教授梁浩雲曾接受本報其他訪問時表示，本港約有7萬名腦癇症患者，即約每100人便有1人。腦癇發作時，患者的四肢及臉部會抽搐、咬舌，手部亦會有不由自主的動作，也有機會是全身動彈不得，甚至失神跌倒等，亦可能只有一邊手、腳局部抽搐或感覺異樣。

不過有些心理因素或其他疾病，與腦癇發作時的症狀相似，所以醫生一定要盡量了解發作過程，以免斷錯症、開錯藥。若醫生有懷疑，會為病人作進一步檢查，如腦掃描、磁力共振等，檢視腦部結構有否異常。

腦癇大多後天形成 突然受刺激都會誘發

腦神經系統是由成千上萬的腦細胞組成，當腦神經細胞異常放電，從而引起短暫大腦神經功能紊亂，就會引發癲癇症狀。而腦癇可以在任何年齡層發生，如果在孩童或25歲以下年輕時發病，多由先天遺傳病或基因問題所致，可能是先天腦部發展不良所致，不過依據統計，每一百位癲癇病患人士中，與遺傳有關的僅五至九位，其餘大多是後天形成，包括中風、腦膜炎、腦腫瘤或腦部曾創傷等。接種BioNTech疫苗後癲癇發作的患者分別是33歲及27歲，未知二人本身有沒有腦癇病史或其他腦疾病，不過睡眠不足、過勞、接觸到刺激性東西，甚至看到突如其來的閃光，也有機會引發異常的腦電波。

發作時亂塞硬物入口更危險

不少人誤以為腦癇發作時，患者會因口腔不受控而會過度用力「咬斷脷」，故須找硬物塞入病人的口腔。但其實單憑牙齒的力量不足以咬斷舌頭，如在病人不受控時再誤塞異物入口，不單會影響病人呼吸或引致窒息，也會增加病人誤吞硬物風險。

聖約翰救傷會助理訓練經理鄭錦華表示，痙攣時舌頭會收縮，所以咬舌的機會不大，亂塞物件入口反而會造成危險。建議先協助病人在寧靜安全的環境坐下休息，其次可攬住、扶住病人，以免他們跌向馬路、樓梯，同時移開危險品，以免他們撞向牆角、枱角，安慰並陪伴，通常兩、三分鐘後，他們便會疲累並回復正常。

醫生一般會處方抗抽筋藥物，控制不正常腦電波，減少發作機會。不過預防腦癇症的最佳有效方法是保持腦部健康，減少腦部的任何傷害。例如發燒都有機會破壞腦細胞，甚至引發細菌感染或腦膜炎等，故應及早求醫治療。而日常應作息有序，減少捱夜「通頂」等傷腦行為。

撰文：鄭詩詠

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！