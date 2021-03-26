在電影《食神》裏的火雞姐，憑一雙手打出每粒爆汁的彈牙牛丸，要說到牛丸的由來，據聞源於潮州。近百年前，客家人在潮州街頭賣牛丸 ，經加以改進成為當地小食，據說當時的確會用鐵棒打出爆漿牛丸 。現在，當地大部份的鮮製牛丸，由過往傳統手打3小時，現已轉為半人手半機器，製作時間縮短至1小時，令到牛丸更新鮮。而香港買到的包裝牛丸，部份因為成本問題，通常會混入雪藏豬肉。如果想食到真正以鮮牛肉製造的牛肉丸，但又不想親自動手，不妨到以下三間餐廳，分別是尖沙嘴海防道街市的德發牛丸、屯門的牛皇火鍋及旺角的潮成園手打魚蛋大王。

德發牛丸 翻新重開保持水準

位於尖沙嘴的海防道街市，自2018年起經歷了翻新，在去年尾重開，而德發牛丸亦都終於重新開業。地方乾淨之餘，牛丸依舊保持水準，招牌的淨牛丸不用四十元內，每碗有8顆，每顆都非常大，淨吃牛丸亦非常飽肚。德發的牛丸用上如牛𦟌等不同部位的新鮮牛肉打製，以保持肉汁、鮮甜、彈牙；當中加入陳皮、冬菜、芫茜等等，吃下去更香口。負責人吳小姐最推薦的，是每日限量發售的牛筋丸。打牛筋丸的處理最困難，因為師傅要人手挑走筋部，但筋部非常難挑，要花很多時間，每天大概只能製作三四包，賣完就沒有了。至於牛腩、牛雜部位亦同樣美味，如果行經過尖沙嘴，不妨過來幫襯吧。

牛皇火鍋 百分百純牛 四大必食牛部位

雄哥作為牛肉界的頭號買手，只賣煽牯不賣生煽，每日劏煽牯牛佔全港供應近半。雄哥更開了一間專門食牛肉的牛皇火鍋，當中絕對不少得以純牛肉打造的牛丸。牛肉切件後再以機器打碎，最後以手人造出每粒牛丸，由於沒有添加豬肉，顏色會較深，食起來更有彈性，而且牛肉味非常香濃。因為疫情，亦提供外賣火鍋料服務，除了手打牛肉丸之外，更有牛頸脊、金錢展、五什拼（柏葉、心頂、脷托、骨髓和白肉）等等，就算不外出食飯都可以歎盡靚牛。

火鍋店亦供其他特別牛肉部位，今次雄哥就精選了四大必食部位，「白肉望落去像一片油，其實不是油，是脂肪肉，食落去很爽脆；腰嘴可以做刺身或火鍋，清甜爽脆，無論隻牛幾肥都好，這部位都不會有太多油；挽手帶有甘香油香味，最重油份；金錢展爽脆，一隻牛得兩條金錢展，一邊左一邊右，一條金錢展大概只有10至12両，牛隻要長得結實，肉質帶粉紅色，金錢展才會最靚最爽脆……」雄哥如數家珍地說。雖然價錢偏高，但分量亦算是十足，愛牛者可以一試。

良心小店潮成園 手打牛丸油脂十足

位於旺角的潮成園，除了經常在店舖擺放同路人產品作免費寄賣，食品的性價比亦非常之高。除了出名手打魚打之外，吸引一眾街坊食客的，更是每日新鮮人手製造的手打牛丸。四顆大大粒牛筋丸，配上麵底只售$23，份量十足。由於以全牛肉製作，口感較彈牙；雖然較為硬身，但裏面牛脂感十足。如果怕一款牛丸配料太單調的話，不妨搭配炆到鬆軟的牛筋、牛腩，吃起來同樣美味。

德發牛肉丸

尖沙嘴海防道390號熟食檔

牛皇莫

屯門湖翠路1號蝴蝶邨熟食亭C2號

潮成園

旺角通菜街109號

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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