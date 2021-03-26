從小我們便知道，蜜蜂可以傳播花粉，對於植物繁殖下一代非常重要；然而蜜蜂也具有攻擊性，被蜜蜂螫傷的話，輕則感覺不適，又紅又癢，重則可能會出現嚴重的症狀，甚至是死亡。所以當我們看見蜂巢，可說是又愛又恨。不過最近美國有一位女士竟然可以徒手幫蜂窩搬家，令人嘖嘖稱奇。

早前YouTube有一條短片，美國女子Erika Thompson竟然可以在沒有任何防護裝備的情況下，徒手將一個巨大的蜂窩移除，並把牠們移居至一個適合蜜蜂生活的環境。原來她是美國德州一個養蜂人，她收到求助指有一群蜜蜂住在一家小屋後院的地板多年，屋主原想找滅蟲隊撲殺，但畢竟蜜蜂並不是害人的昆蟲，而且對大自然非常有益處，所以轉移向她尋求協助。

從短片所見，Erika Thompson沒有帶任何保護裝備，便走到後院將地板下的蜂窩掀起，先找到蜂后所在位置，再將蜂巢移到新的蜂窩，並用無害的煙來指引蜜蜂移動的方向，協助蜜蜂「搬家」。她指蜜蜂接收到空氣中的訊息後，便會慢慢移動至新家。如是者，她成功幫牠們搬家了。

她指出，並不是所有情況都可以不使用防護裝備，情況過於複雜的話，她還是須要穿上裝備的。她坦言，這份工作要鎮定和抱着感恩的態度，因為蜜蜂和其他動物一樣，也會察覺人類的善惡能量，牠們知道你是來幫助，自然不會攻擊你了。

撰文：Karl Li

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