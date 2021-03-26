扭橋（Plot Twists）在劇集裏一點也不出奇。所以，當朋友告訴我，看《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）時一定會超出預期，我並沒有特別期待。反正，這部由Netflix製作，一共6集的《三人要守密，兩人得死去》由Sarah Pinborough的同名驚慄小說改編。而Pinborough的小說出名喜歡在情節上出現大逆轉。有了這些前設，我預計《三人要守密，兩人得死去》有點像《列車上的女孩》（The Girl on the Train）又或《別相信任何人》（Before I Go to Sleep)，自我質疑的女主角，糾纏於同樣不相信她們的男人之間。看了頭五分鐘，我的前設又再一次被推翻。

老實說，我看《三人要守密，兩人得死去》不是因為情節反轉再反轉，而是因為費達拿（Roger Federer）。男主角David（由Tom Bateman飾演）走進酒吧的一刻，無論是姿態、衣着以及那深邃的雙眼，一舉手一投足都和費達拿極為相像（當然，他的頭髮比現時的費達拿濃密些），若然費達拿走進酒吧，大概也是這個模樣。Classy和elegant這兩個最常套用於費達拿身上的形容詞，同樣適用於David身上。

我們簡單認識一下《三人要守密，兩人得死去》的三位主角：精神科醫師David和Louise（由Simona Brown飾演）在酒吧相遇，女的不小心撞倒David的酒，堅持要請對方補喝一杯。Louise向酒保說，給David一杯與之前一模一樣的酒，結果那杯酒超出Louise的預算（12鎊的Macallan）。二人眼神你來我往，酒精催化輕佻言語，緊接是一個吻，還以為會有後續的Louise非常不解David抱着歉意辭別。翌日，David的言行似乎有了解釋。原來，他已結了婚，伴侶是非常得體的Adele（由Eve Hewson飾演）。最尷尬的是David是Louise的新上司。這一對外貌光鮮的情侶由Brighton搬去Islington。背後到底是甚麼原因呢？我和Louise一樣，不禁猜想。不過，Louise很快拋開懸念，與David發展地下情，又和Adele成為朋友。Louise被「費達拿2.0」深深吸引，正如她和朋友在第一晚遇見David後傾訴，認為David的眼眸總帶點憂傷，她把這個憂傷歸咎於不愉快的婚姻，也對Adele充滿好奇。

中上流背景和三角戀豈不是《婚外情事》（The Affair）的戲碼？如此想來，我們不知不覺落入「騙局」。從Adele古里古怪的相處中，我們不禁懷疑她背後是否有甚麼詭計。David似是對Adele很是生氣，譬如有一幕Adele跟David說「我愛你」，David短促地回應「我知道」，一點也不像恩愛的夫婦。鏡頭一轉，我們知道David總是查探Adele在哪裏，定時定候打電話督促她吃藥，又限制她的出入自由。難道David才是夫婦關係裏的毒瘤？人面獸心的控制狂？於是，我們在頭幾集裏，誰是誰非的標籤不停在男女主角間搖擺，又或者這一對新搬來的夫婦背後有不為人知的勾當，而Louise就是那隻有點無辜的小羔羊？

《三人要守密，兩人得死去》不是一套推理燒腦劇，若然以嚴謹且公平的懸疑事情看待，觀眾看完六集後必然破口大罵（Twitter出了一大堆 #WTFThatEnding hashtag）。因為故事裏加入了最難以解釋的超自然元素——靈魂出竅，意識跑出身體，只要是造訪過的地方，靈魂都可以和身體分離，好比隱形窺視。而懂得靈魂出竅的人，可以交換殼體的。劇中還有一名重要角色叫做Rob（非常有Trainspotting的感覺），他是Adele在精神病院的好友，也是教曉她靈魂出竅的人。Rob是名癮君子。他過着淒慘的童年，成長期無人無物，與Adele的友誼可算是他遇過最美好的事。Rob說過，其實是在精神病院內，他才有機會和Adele做朋友，在院內，他們是平等的。一旦離開這個場所，Adele回去她的城堡理想生活，Rob和她則過着截然不同的人生。越是和Adele相處，見過她的大宅，Rob越是渴求自己過Adele的生活，他多次表示過，David是世界上完美的男人。為了得到Adele的生活，Rob做了極其邪惡的事……

看畢六集後，我有種難以排解的鬱悶感。畢竟，結局似是披露一名男同志不擇手段尋求愛情的故事。而Rob不擇手段的方法終會被戳破，他會永恒生活在不安之中，儘管得到愛人的身體，也令不到對方愛上他的靈魂。這樣的關係有價值嗎？

撰文：林三維

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