扭橋(Plot Twists)在劇集裏一點也不出奇。所以,當朋友告訴我,看《三人要守密,兩人得死去》(Behind Her Eyes)時一定會超出預期,我並沒有特別期待。反正,這部由Netflix製作,一共6集的《三人要守密,兩人得死去》由Sarah Pinborough的同名驚慄小說改編。而Pinborough的小說出名喜歡在情節上出現大逆轉。有了這些前設,我預計《三人要守密,兩人得死去》有點像《列車上的女孩》(The Girl on the Train)又或《別相信任何人》(Before I Go to Sleep),自我質疑的女主角,糾纏於同樣不相信她們的男人之間。看了頭五分鐘,我的前設又再一次被推翻。

老實說,我看《三人要守密,兩人得死去》不是因為情節反轉再反轉,而是因為費達拿(Roger Federer)。男主角David(由Tom Bateman飾演)走進酒吧的一刻,無論是姿態、衣着以及那深邃的雙眼,一舉手一投足都和費達拿極為相像(當然,他的頭髮比現時的費達拿濃密些),若然費達拿走進酒吧,大概也是這個模樣。Classy和elegant這兩個最常套用於費達拿身上的形容詞,同樣適用於David身上。

我們簡單認識一下《三人要守密,兩人得死去》的三位主角:精神科醫師David和Louise(由Simona Brown飾演)在酒吧相遇,女的不小心撞倒David的酒,堅持要請對方補喝一杯。Louise向酒保說,給David一杯與之前一模一樣的酒,結果那杯酒超出Louise的預算(12鎊的Macallan)。二人眼神你來我往,酒精催化輕佻言語,緊接是一個吻,還以為會有後續的Louise非常不解David抱着歉意辭別。翌日,David的言行似乎有了解釋。原來,他已結了婚,伴侶是非常得體的Adele(由Eve Hewson飾演)。最尷尬的是David是Louise的新上司。這一對外貌光鮮的情侶由Brighton搬去Islington。背後到底是甚麼原因呢?我和Louise一樣,不禁猜想。不過,Louise很快拋開懸念,與David發展地下情,又和Adele成為朋友。Louise被「費達拿2.0」深深吸引,正如她和朋友在第一晚遇見David後傾訴,認為David的眼眸總帶點憂傷,她把這個憂傷歸咎於不愉快的婚姻,也對Adele充滿好奇。

中上流背景和三角戀豈不是《婚外情事》(The Affair)的戲碼?如此想來,我們不知不覺落入「騙局」。從Adele古里古怪的相處中,我們不禁懷疑她背後是否有甚麼詭計。David似是對Adele很是生氣,譬如有一幕Adele跟David說「我愛你」,David短促地回應「我知道」,一點也不像恩愛的夫婦。鏡頭一轉,我們知道David總是查探Adele在哪裏,定時定候打電話督促她吃藥,又限制她的出入自由。難道David才是夫婦關係裏的毒瘤?人面獸心的控制狂?於是,我們在頭幾集裏,誰是誰非的標籤不停在男女主角間搖擺,又或者這一對新搬來的夫婦背後有不為人知的勾當,而Louise就是那隻有點無辜的小羔羊?

《三人要守密,兩人得死去》不是一套推理燒腦劇,若然以嚴謹且公平的懸疑事情看待,觀眾看完六集後必然破口大罵(Twitter出了一大堆 #WTFThatEnding hashtag)。因為故事裏加入了最難以解釋的超自然元素——靈魂出竅,意識跑出身體,只要是造訪過的地方,靈魂都可以和身體分離,好比隱形窺視。而懂得靈魂出竅的人,可以交換殼體的。劇中還有一名重要角色叫做Rob(非常有Trainspotting的感覺),他是Adele在精神病院的好友,也是教曉她靈魂出竅的人。Rob是名癮君子。他過着淒慘的童年,成長期無人無物,與Adele的友誼可算是他遇過最美好的事。Rob說過,其實是在精神病院內,他才有機會和Adele做朋友,在院內,他們是平等的。一旦離開這個場所,Adele回去她的城堡理想生活,Rob和她則過着截然不同的人生。越是和Adele相處,見過她的大宅,Rob越是渴求自己過Adele的生活,他多次表示過,David是世界上完美的男人。為了得到Adele的生活,Rob做了極其邪惡的事……

看畢六集後,我有種難以排解的鬱悶感。畢竟,結局似是披露一名男同志不擇手段尋求愛情的故事。而Rob不擇手段的方法終會被戳破,他會永恒生活在不安之中,儘管得到愛人的身體,也令不到對方愛上他的靈魂。這樣的關係有價值嗎?

撰文:林三維

