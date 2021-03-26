在英國求職，撰寫求職信與CV的技巧同樣重要，畢竟是僱主對你的第一印象，想要成功取得面試機會，就不可以馬虎。在英國，固然有比較傳統的公司，許多步驟都要一板一眼，同時亦有公司講求創意，希望員工具備創新思維、能夠追上時代急速的步伐，所以其對CV的要求，亦不盡相同。如何方可在眾多求職者之中脫穎而出？以下是英國CV的最新潮流，供各位參考。

一、Video CV

在影像先行的年代，CV也來了個進化，可能不再只是紙上密密麻麻的文字。外國越來越多求職者會在傳統文字CV之上，附加一段自我介紹的短片CV。片長大約1至3分鐘，宜短不宜長，重點突出自己個人長處和強項，以及適合聘用的原因。拍好影片以後，在文字CV上以QR Code形式附上Video CV，既能展現自己的IT技能，同時方便僱主查閱，為僱主留下良好印象。根據Vault Inc. 在2019年的研究，89%的僱主表示，如果求職者向他們提交Video CV，他們會率先觀看，當然，前提是要拍得好，否則在正式面試前就將弱點暴露人前，就賠了夫人又折兵，而當中52%僱主表示可以透過Video CV評估求職者的專業表現和言行舉止。

二、個人博客（Personal Blog）

過往，於履歷表上加上個人博客資料，或許是天方夜談，但在外國，在CV加上個人博客，卻是經營個人形象的機會。當然，要成功得到僱主青睞，個人博客也必須小心經營，博客網站的設計、行文均反映個人品味、網頁設計能力和文字功架，內容宜多涉及求職者的專業領域，以展現自己對行業的意見和觀點，並凸顯工作熱誠。

三、YouTube頻道

YouTube是當今重要的創意、娛樂、行銷平台，對創意行業和媒體工作最為重要。故此，不少外國求職者也會在CV加上自己的YouTube頻道，讓僱主一覽自己的YouTube創作，不僅能切實反映個人魅力、說話技巧，還能表現自己的拍攝、剪接、社交媒體應用和行銷能力，一個頻道展現多項技能，自然大大增加獲聘機會。根據網頁MediaBistro的調查，十間企業中就有九間會在招聘前挖掘網絡資料，他們亦希望可以僱用具有網絡影響力的員工。

四、別遺漏自己的副業

根據Bankrate.com 2017年的研究，超過4,400萬的美國人在下班後從事自由工作（Freelance），不單為錢，更為興趣，甚至為未來創業鋪路。從外國僱主的角度看，僱員在工作時間以外（當然不是上班期間）從事副業，也絕非壞事，這不但反映僱員性格積極，願意花時間、心思去增加個人收入，他們更能夠期望僱員把發展副業時學習到的技能和知識投入正職，為公司注入新動力。而且，在員工發展副業時，也會培養出創業家精神（entrepreneurship），增長目光和識見，長遠對公司有所裨益。因此在撰寫CV的時候，不妨考慮加入自己的副業，尤其是副業上的傑出成就，例如編寫的網站吸引到多少人瀏覽、設計的電子傳單為客戶吸到多少新客，說不準這些正是招聘者心目中所要求的技能。

工欲善其事，必先利其器。想要找到理想工作，不妨先從CV入手，考慮以上四種較不傳統的CV，以提高自己得到面試的機會。

參考資料：CV-Library

撰文：顧書維

前社區主任，留學英倫，主修國際關係，現於國際顧問公司任職，寫文章以自娛娛人。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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