「我覺得在城市規劃裏，舊式唐樓不一定要清拆才有出路，只要你維修保養做得好，一樣可以居住得非常舒適。」曾慧莉（Venny）2012年與兩位碩士同學創立了安怡居，透過包租翻新舊唐樓，為外國留學生提供學生宿舍以外的住宿空間，慢慢發展成今日的共居生活模式。為了重新感受求學時期的入宿體驗，記者決定入住兩日一晚，探討香港共居生活的可能性。

「公司有三位創辦人，全是中文大學工商管理碩士同學，大家都做過留學生。我們經常接觸來港讀書的留學生，發現他們在香港找住宿地方非常艱難，甚至被經紀欺騙，帶到一些冇人想租的惡劣劏房。」Venny曾留學巴黎，入住歐洲的古宅。他們2012年成立公司，當初看中了大學生宿舍的市場，慢慢發展成為今天的共居概念模式，不少學生畢業後依然選擇共居，最長租客已住了六年。

記者今次入住位於佐敦區超過60年歷史的舊式唐樓，從外表看上來，宿舍非常突出，因為整幢唐樓牆身髹上了灰色加淡粉紅色橫間，配合全黑框鋁窗，簡約又時尚，在唐樓堆中脫穎而出。「這幢物業當初也很殘舊，我們與業主商討包租整幢物業的單位，再找設計師重新設計裝修。」除了外觀上有明顯分別，每個單位動輒也花費數十萬元裝修。

梵高主題房間 有家的感覺

記者當晚入住最高層的5樓，舊式唐樓最大的缺點是沒有升降機，如果你有大量行李，很難想像如何在狹窄的樓梯上移動，幸好記者只是輕裝上陣。雖然是舊式唐樓，不過環境相當安全，樓下大門改裝了電子鎖，舊式唐樓設計是一梯兩伙，每間屋的大門及每間房都裝有電子鎖，基本上要「嘟」過三關才可以入房。單位內的設計簡潔清新，以梵高作主題，房間牆身髹上黃色就是參考梵高的作品《星空下的咖啡座》。共享大廳的光線柔和，天花板木條裝飾配合燈效，以光線營造天窗倒影效果，很有家的感覺。

每間房的基本家具齊全，有大床、書桌椅子、衣櫃、書架、晾衫架；全屋五房，單位的實用面積781呎，每房60呎至100呎，月租$5,300至$6,200不等，記者試住的是最大的單位（100呎房）。水費及電費是租客共享，每月約需$200，萬一冷氣機有故障，宿舍有提供手機app讓住客求救，一般48小時內有專人上門處理維修及跟進。記者入住兩日一夜，除了枕頭太軟身，床褥非常舒適，隔一條街就是露天街市，但早上起床亦不會太嘈。

共居很多時都會考慮到衞生情況，這裏的廁所淋浴間非常闊落乾爽，不過唐樓沒有煤氣爐，只能用儲水式電熱爐，housemate需要輪流等熱水沖涼，是稍要忍讓之處，好處則是有一個共用天台。「我們共享空間的人數相對較少，如果一個單位居住人數超過11人才需要領取牌照，我們的單位最多只有五個人，不需要特別拿取任何牌照。公司不做短租客，最短租期是六個月。」Venny認為房間定價屬於中位，不是最便宜也不是最昂貴，一些三、四千元單位，可能男女共用、20人同層，曾經入住這類型單位的女住客告訴她，試過有男生如廁時不鎖門，她就搬走了，甚至有一些劏房的鄰居是經營一樓一。由於共居是一整幢物業作為管理，基本上他們了解所有住客的背景。「我們夾室友的時候，會根據背景作分類配對。」

Yahya及Vimal分別來自摩洛哥和印度，他們去年年尾抵港，憑獎學金入讀浸會大學金融科技碩士課程。二人在隔離酒店認識，碰巧成為鄰居。Yahya說：「以前曾入住一些單人單位，不是想像中那麼好，亦不想在學校留宿，於是找了三至五人同居單位。以香港租金來說這裏價錢非常合理，地理位置方便，有巴士直達校園。」Yahya笑言當初選擇這裏時，有職員透過網上直播帶他參觀，看到單位日光非常充足，平日在房間打機或做功課亦不成問題，唯一讓他叫苦連天的地方，是要每天花5分鐘時間上落樓梯。「試過有一兩個租客情緒不穩，讓其他住客非常困擾。他們半夜洗衫發出噪音，有些租客好言相勸，卻換來對方發脾氣亂丟東西，我們最後選擇不續租約。」Venny說。

塔吉鍋韓式辣雞 生活沒有衝突

另一位housemate同樣在浸大上學，來自韓國的Jack修讀市場學，剛剛服過兵役。唯一的香港租客Kenneth則從事物業管理工作，他們入住不足兩個月，不是太熟識對方，不過日常生活沒有任何衝突。因為這次拍攝，大家第一次真真正正坐在一起吃晚飯。Yahya與Jack更為記者親自下廚炮製摩洛哥Tagine塔吉鍋以及韓式辣雞。Yahya來港兩個月只會自己煮食，從沒有吃過任何香港的菜式，塔吉鍋是摩洛哥傳統菜式，Yahya以純屬手勢，把牛肉、洋葱、黃椒、紅椒等配菜切碎放進三角形的塔吉鍋，慢火煮2小時後，牛肉吸收蔬菜精華，非常美味。

香港劏房的租金可能需要四、五千元，共居六千元的租金絕對可以接受，以記者100呎房間為例，四人在房間內打跳舞動作遊戲《Just Dance》亦沒有問題，加上每星期有清潔姐姐上門打掃，清潔廚房以及廁所等共用空間，生活空間絕對比劏房優勝。

記者：翁怡富

攝影：蕭志南、伍永健

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