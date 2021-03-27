在北威爾斯，當局原定上年進行的山羊絕育注射計劃因為武肺疫情而取消，令到山羊數量激增，甚至在封城下的街道上任意奔馳。令當地居民困擾的是，山羊的發情季節又來了，但絕育計劃仍未重啟，任由興致勃勃的年輕山羊在大街小巷上自由活動，下年的山羊群大爆發問題恐只會更嚴重！

位於北威爾斯的蘭迪德諾（Llandudno）是一個沿海小鎮，因為臨近大歐姆山國家公園而成為英國人的度假勝地。而園區是野生喀什米爾山羊的聚居地，當地亦因而成為野生山羊「進擊」的熱點。在疫情仍未嚴峻時，人類活動頻繁，山羊群尚未敢隨意走進巿區，只會在春季前後有零星羊隻誤闖巿區；而當局亦會定期為野生山羊群絕育，控制山羊數目，確保園區內的資源足夠，避免牠們為找尋食物而離開園區。可是，因疫情關係，絕育工作暫停，山羊數目急增，園區內資源失衡，加上蘭迪德諾鎮的封城措施令街道上變得人迹罕至，山羊們自然洶湧而來。

當地議員Louise Emery擔心，山羊們透過今次機會進一步探索原居地以外的地區，大大增加了牠們返回原居地的難度。她指在野生公園園區外兩英哩的地區亦有山羊群出沒的報告，顯示山羊的活動範圍已進一步擴大，並與人類活動空間重叠。人、車、羊爭路，亦令人憂慮交通安全的問題，尤其是在晚上。

大歐姆山國家公園的負責人Sally Pidcock表示，正向當地政府部門積極爭取今年內重啟絕育注射計劃，而她與團隊亦正在努力點算離開了園區的山羊數量及牠們現在已探索的區域。她指出大部份出走的山羊都是雄性，一般在疫情之前，牠們會在發情時趕回園區尋找異性。但現在問題是巿區內的人類活動真的太少了，山羊們一來可以大模廝樣在街道上交配，二來出外探險比回家刺激太多了，難以吸引山羊返回園區，為園區和當地政府將山羊趕回野生園區的工作增加了不少難度。

撰文：黃雅純

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！