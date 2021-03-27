ONYX Studio第7代無線藍牙球形喇叭實試、LG或將退出智能電話市場、Dyson連推新空氣清新機Purifier Formaldehyde系列及吸塵機V15、LEGO聯乘NASA推10283太空穿梭機、Marvel電影《黑寡婦》將於7月9日上映、「芒亨」新作 Monster Hunter Rise、水上飛機來往中環、觀塘及將軍澳及 安心出行有關外出紀錄可保存長達7年 ，果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。

ONYX Studio第7代無線藍牙球形喇叭

美國音響品牌Harman Kardon新推ONYX Studio第7代無線藍牙喇叭，外形一如以往採用球形設計，還有幾分像土星，邊框手挽使用壓鑄鋁合金，外形特別之餘方便用家移動使用。重量大約3.3公斤，而且體積頗大，比較適合在家使用。

規格方面，使用藍牙4.2，可連接最遠10米的距離，以25毫米雙高音結合120毫米低音單元，音效穩定而且立體聲效突出；內置3,250mAh鋰電池，官方指充電5小時，可以提供長達8小時的續航力。不過沒有特別提及防塵防水功能，另外品牌獨有Dual Sound無線音效技術，幫助用家配對兩個無線藍牙喇叭，但記者實試若同時連接喇叭時，效果未算流暢，Onyx Studio 7除了炭黑及灰色，更有海軍藍色，建議零售價$1,899。

傳LG將退出智能電話市場

雖然今年年初已有消息指LG或退出手機市場，但當時總部回應坊間報道，只是單純猜測，公司管理層未有任何明確的決定。不過這個星期再有消息傳出，由於LG與德國大眾汽車和越南Vingroup在出售智能電話業務的談判失敗，最終很可能直接關閉電話業務。

據說LG上月已經停止捲屏電話的開發，而且已經停止上半年推出新智能電話的計劃，外媒的資料更顯示LG旗下的電話業務，已連續5年虧損，截至去年第四季已累計虧損高達約350億港元。

Dyson連推新空氣清新機及吸塵機V15

英國家電品牌Dyson接連推出兩款新產品，先是全新的Purifier Formaldehyde系列空氣清新機，配置全新的固態甲醛智能感應器，有效準確地偵測甲醛，於偵測的同時捕捉細菌、病毒及污染物，而且採用HEPA 13密封過濾系統，確保沒有空氣能繞過濾網，去除99.95%小至0.1微米的微粒。另外也改良了氣流設計，減低空氣清新機的操作聲音，官方預計於5月份會正式在香港推出。

除此之外，Dyson繼上代V11無線吸塵機，在海外直接跳級先推出V15 Detect Slim，官方當然指它是「目前清潔能力最強、過濾效能最好」的機種。除了提升了吸力、續航力、過濾系統及磨打，地板吸頭也增設雷射探測的功能，照亮肉眼難以發覺的微塵，加強清潔效果。另外也有感應器監測吸入灰塵的數據，令用家時直接感受到清潔效能，V15 Detect的美國定價是699.9美元，即約5,440港元，另一個大塵筒、闊吸頭的版本則售899.9美元，即大約6,980港元，不過香港地區暫時未有相關的發售詳情。

LEGO聯乘NASA推10283太空穿梭機

LEGO再度聯乘NASA，今次推出10283 NASA Space Shuttle Discovery太空穿梭機積木模型，合共2,354件零件，拼砌後長54厘米、高21厘米。據稱產品是為了紀念1981年4月12日，人類成功發射世界上第一架穿梭機的40周年，其中官方也邀請了NASA前太空人合作。10283模型中有不少精緻細節，包括可手動打開機艙、部署哈勃太空望遠鏡、望遠鏡也具備可調整收合的太陽能板和護鏡蓋，以及可動機器手臂和啟動降落使用的升降機翼、駕駛艙等，預計4月1日會正式於LEGO官網與指定店舖發售，建議零售價200美元，即約1,550港元。

Marvel電影《黑寡婦》將於7月9日上映

《黑寡婦》原定去年5月於全球上映，但因為武漢肺炎疫情而不斷延期，即使去年9月Marvel曾經再安排電影在今年5月上畫，可惜還是再延期。近日終於公佈於7月9日全球同步上映，有趣的是，電影會同步安排在迪士尼自家網上影片串流平台Disney+推出，即在家中也可同步觀看最新Marvel電影，不過很可惜Disney+服務暫時未支援香港地區，迪士尼官方也指未有相關消息。

「芒亨」新作 Monster Hunter Rise

魔物獵人每次推出新作都會掀起屠龍熱，《Monster Hunter Rise》（《魔物獵人 崛起》）3月26日推出，雖然日版遊戲帶已經搶先偷步發售，早前市價更一度炒至$598。Gadget Guy也率先和大家一同屠龍，而且已經推出《MHR》的遊戲攻略，包括新要素的翔蟲飛跳術、操龍撞牆法、交換技設定、環境生物捕捉等等。另外提醒大家不一定要購買實體版，任天堂eShop已經有數碼版本售賣。

水上飛機來往中環、觀塘及將軍澳

水上飛機（香港）航空於社交平台上載了一段40秒的影片，指香港將會成為全球首批引進載客無人機和營運水上飛機航線的城市之一，屆時載客無人機航班將會連接中環、觀塘商貿區及將軍澳新市鎮，通勤時間縮短到5至8分鐘，而且於非繁忙時間的單程票價低至$200。

根據年初的報道，該公司是以香港為基地發展大灣區的業務，希望再擴展至東南亞地區。訂購的水上飛機每架可接載19名乘客，當時預估最快今年6月第一架飛機會抵港，但要待政府批准才能正式推出服務。官方未有公佈是那個品牌的無人機，只在社交平台上回應網民查詢指，涉及商業秘密暫時未能公佈，但將會與三家飛機及無人機製造商合作，而且均是國際知名品牌。現時看官方發佈的影片及相片，難免令人感覺有點虛無，事態發展如何，便要拭目以待。

安心出行有關外出紀錄可保存長達7年

這個星期「安心出行」的一份個人資料收集聲明，再度引起大家對該應用程式的關注，當中提及「資科辦可能會把你提供的資料提供予其他獲授權部門／組織／人士，包括衞生署、醫院管理局及負責流行病學調查和接觸追蹤工作的執法人員」，一般應用程式內的出行紀錄會在31天後自動刪除，但如屬確診個案，經「安心出行」上傳的出行紀錄將保存最少7年。雖然資科辦重申「安心」符合私隱條例，但事實上如果警方按法例要求查閱，資科辦仍須提供相關資料，包括用戶的活動紀錄。

記者：周銥沁

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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