針山位於新界中央，海拔532米高，頂峯如其名般尖銳，深受山友歡迎。這次水金介紹的行山路線不算是容易，因為登針山須爬千多級樓梯，而且路上頗多沙石，加上沿途沒有任何樹蔭，須做足防曬措施，對行山新手有一定的挑戰性.可是一到山頂看到360度無敵景觀，香港的城景山景盡收眼底，就會發現之前的辛苦都一掃而空。此外，山友在登山前更可以先暢遊道風山，參觀中西合璧的歷史建築，跟十字架拍照打卡啊！

沙田火車站登山 參觀道風山十字架

從沙田火車站出發，經天橋走到沙田鄉事委員會辦事處，沿旁邊的樓梯拾級而上，展開今次行山的旅程。首先走小路穿過一堆村屋，到迴旋處時接行道風山路，沿馬路爬升至道風山，約半小時便可到達道風山基督教叢林的入口。這時，山友可以進入道風山參觀，一窺這個中西合璧的二級歷史建築群。雖然這是由基督教傳教士興建的建築物，但道風山的內部環境走中式寺廟風，當中如佛教寶塔設計的聖殿最吸引遊客的目光。在建築物旁有一條小徑走到後花園，這裏有國父孫中山題字的牌樓窄門及一個面向沙田的大十字架，給營友靜修之用，大家也不要錯過啦！

沿沙田郊遊徑前行 攀天梯到針山山腳

原路折返回到道風山入口後，水金跟朋友便繼續沿馬路上行，經過信義宗神學院後依指示牌走進沙田郊野步行徑。這段路線是連綿不斷的樓梯，對體力有一定的要求，幸好路況非常良好，大多是鋪設了雲石梯級及木造扶手，而且都在叢林間遊走免於曝曬，走到中段也有個小平台給山友休憩及眺望沙田市中心。約半小時後終於到達城門郊野公園，接行平坦的林道，也是挑戰今次行山路線主角針山前最後休息路段。

登針山眺望香港城景山景 下降至城門水塘主壩作結

走到林道的盡頭，就是登針山的山徑了，初段的樓梯比較平緩，大多數山友都覺得輕而易舉，不過到中段時路況變差，沙石較多，而近山頂的路段更是非常陡峭，每級樓梯的高度很大。約爬升30分鐘後終於到針山山頂，這裏是360度無敵觀景台，可以飽覽城門水塘全貌、大帽山、荃灣市中心的城景及汀九橋，而前方山巒後面是九龍半島，天晴時更可遠眺港島的高樓大廈；左邊可以清晰看到沙田市中心及獅子山，回望後方，遠處隱約看到船灣淡水湖及元朗，要拍照的風景可不少呢！逗留15分鐘後，水金跟朋友便前行下山，路況相對上比較良好，大約一小時後便下降至城門水塘主霸，最後走到小巴站搭車回到荃灣，完成今次的行山路線。

遊針山時大家應注意以下事項：

1. 針山路況普通，近山頂路段陡峭地滑，建議穿抓地力好的運動鞋；

2. 針山全程路段沒有補給站，登山時更沒有林蔭，出發前宜準備充足糧水及做好防曬措施；

3. 疫情期間，經過村莊及參觀道風山時宜佩戴口罩；

4. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩。

撰文、攝影：蒲．臺島 Gold2TW

編輯：洪慧冰

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