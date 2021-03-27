近年素食主義大熱，不少人都轉飲植物奶，例如豆奶、杏仁奶、燕麥奶等，亦是患有乳糖不耐症或牛奶敏感人士的牛奶替代品，不過亦有說法指大豆食物中的大豆異黃酮會增加患乳癌風險，嚇怕不少女士。

大豆異黃酮跟整體乳癌風險無直接關係

成大醫院家醫科醫師王姿允引用2019年的《美國臨床營養學期刊》（The American Journal of Clinical Nutrition），當中記載了長達11年追蹤的研究，對象為76,442名50歲以上女性，結果發現服用大豆異黃酮跟整體乳癌風險無相關性。

另外大豆異黃酮實際上僅佔黃豆的0.2~0.4％，代表1公斤的黃豆所萃取出來的大豆異黃酮，最多僅約20-40mg，而且97%都是吸收率差的「含醣基大豆異黃酮」，對乳房跟子宮影響甚小，若以台灣衞生署建議一天不超過50mg來看，食物中的吸收量其實不足以影響體內的荷爾蒙。比起豆漿豆腐，環境荷爾蒙如塑化劑的影響、高脂高糖飲食和肥胖才是更嚴重的。

日本研究酒類攝取會增加2.78倍乳癌風險

日本過去都是以豆類製品為每天三餐的食物，但乳癌患者比例比西方國家低很多，不過自從麵包蛋糕跟飲食西化後，乳癌就越來越年輕化。而一項日本女性的研究發現，因子宮肌瘤而須要切除子宮的女性，比沒有肌瘤的女性有「更少的豆類攝取」，因此推論天然的植物雌激素佔據受體降低肌瘤的產生。

另一項日本研究亦發現，子宮肌瘤跟大豆異黃酮、脂肪和纖維皆無關，反而酒類攝取會增加2.78倍的風險。因為酒精會傷肝，肝臟是代謝雌激素的重要場所，能將刺激肌瘤變大的「雌二醇」轉變為影響較小的「雌三醇」，肝臟一旦受損，體內有過量的「雌二醇」，就會導致子宮增生肌瘤。所以乳房／子宮肌瘤患者並不是要少吃豆類食品，更重要的是降低環境荷爾蒙跟動物性荷爾蒙的刺激，從而降低肝臟傷害。

大豆含豐富胺基酸 提高人體免疫力

王姿允醫師並不建議補充任何的大豆異黃酮「濃縮補充劑」，但大豆製成的天然食物本身是抗癌食物，內含豐富胺基酸，也有好的植物性蛋白質來源和脂肪，例如omega 3和omega 6脂肪酸，維他命B群、維他命E和維他命A，還含有一種寡糖，可以促進腸道益生菌的生長，提高人體免疫力。它的鈣、鎂和鉀質含量也高，有降血壓功效。另外，黃豆內的大豆異黃酮和卵磷脂具有保健作用，可以通血管、保護肝臟，以及促進腦部的IQ發展。

只要不食用過量的大豆食物，即使是每天適量攝取都不用太擔心，雖然不會直接增加患乳癌風險，不過亦要注意熱量和碳水化合物的攝取量。

資料來源：成大醫院家醫科醫師王姿允

撰文：鄭詩詠

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