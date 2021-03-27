位於尖沙嘴香檳大廈有一間很出名的星座冰室，開業至今已有五十多年，老闆雖然換了好幾代，但是食物的煮法及配方一直跟以前差不多，第四代老闆林先生說這些是店內的特色。店內的番茄撈蛋麵（$37）非常有名，湯底番茄味濃而且有蛋香，連麵吃時番茄肉又會掛在麵條，一口吃便能吃足所有材料。可是，這碗番茄撈蛋麵的賣相卻不太討好，不少食客也說它是「嘔吐物」，因為上枱時番茄蛋湯像是一攤糊狀，而且夾雜番茄碎，極像「嘔吐物」，不過不少食客吃過後便被其內在吸引，毫不介意外表，也有人也笑說這是「最好吃的嘔吐物」。對於有客人說星座冰室的番茄撈蛋麵像嘔吐物，林老闆表示也有聽說過，他笑笑說：「有客人在酒吧喝完通宵酒過來，自己說笑地說：那麼像我剛剛在酒吧吐出來的那些，現在又吃回，不過試試看。」

番茄撈蛋麵煮法已有五十多年

雖然客人如此形容林老闆自家出品的番茄撈蛋麵，但他沒有生氣。他表示這個番茄湯底雖然賣相有點不討好，但是可以令到客人每一口麵也吃到其湯汁及配料。番茄撈蛋麵的材料，除了番茄及蛋之外，還有每日新鮮煲出的豬骨湯底。這日，林老闆示範了如何煮出一碗番茄蛋麵，「現在第一步開番茄，把它切開，一碗麵用兩三個番茄。番茄我們選過的，又多肉又大個又靚，這些是天津的番茄。」他邊切材料邊說。林老闆更透露，在最高峰時期，每日番茄也用上六七十斤，有時甚至八十斤。但在疫情之後，因為少了生意，每日則跌至只是用八斤、十斤番茄。林老闆更說他們的湯底是不會加茄膏，只會用新鮮番茄煮出來。而好吃的秘訣在於番茄在加入水煲前，先要用油把番茄爆一爆，這樣才可以逼出番茄香。之後把爆好的番茄加水，再加上少許糖、鹽下去，再煲一煲。林老闆說：「之前滾的時候是番茄跟水，現在完全是個番茄湯來的，看看多紅，完全不用加茄膏或是其他色素、色粉。之後加入生粉、麵粉，讓它由液態變成流質，吃起上來便將番茄、湯及其味道也能全都能吃進口中。」

經食物造型師改造

不過這個番茄撈蛋麵，成也湯底敗也湯底。好像流質一樣的湯底，令每啖也吃到材料，但也是這個流質湯底，令賣相變得像嘔吐物一樣。為了幫幫這個番茄撈蛋麵，我們「好食唔好睇關注組」就找來食物造型師堅哥幫手改造，使出還原靚靚拳。

食物造型師的任務是幫食物化妝，令它們更上鏡，就像食物界的化妝師。他們要視乎不同客戶的目的，有時可能純粹為拍廣告照，只求美觀 ，有時還會製作出假的食物出來供拍照用。但若然要為一間餐廳構思菜式的擺盤，便要顧及廚房人手及出餐的問題。已經在行內打滾超過十多年的堅哥，曾經擔任多間酒店及大品牌的食物造型師，這一次就看看堅哥如何變出吸引的番茄撈蛋麵。

堅哥首先換去本身店內使用的白色碗，轉成一個較大及有花紋的碗，堅哥解釋：「為甚麼我會用這個碗，一來大碗一點較好看一些，再加上這些道具的比例。如果用這個碗放在這裏，你會覺得周遭的東西搶了它視線，因為比例不同。」問到堅哥準備了甚麼前來，他說：「我也沒有帶很多東西，只是帶了些背景紙，我盡量用現成的東西，去看看整件事會否漂亮一點。」他更指出番茄撈蛋麵問題，「顏色上不太凸顯所有配料，根據餐廳的出品，如果有些少綠色的東西，例如蔥花之類的東西做裝飾，賣相會漂亮一點。難度是又要根據他的出品之餘，又不可以太多花巧，不能讓人一看覺得是假的、不是餐廳的出品，這已經有難度。」而在改造過程中，堅哥在碗內加了一碗水在內，他說：「其實不一定是用水，總之有個平台。因為我們拍一碗湯麵，如果整碗也是麵，加上湯，整碗麵便會發脹變形。如果有這個平台的話，這個麵或是通粉不會浸着湯，就能保持更長時間。因為拍照，一個小時後可能還在拍，但如果正常出品，可能3分鐘後便拍不到。」

老闆及客人的評語

經過堅哥一番的改造後，新的番茄撈蛋麵出世了，麵條不再像之前一樣完全看不見，堅哥這碗會清晰看到麵條。問到林老闆怎樣看，他也大讚漂亮；但當記者問他會不會考慮這樣出餐時，林老闆說：「給客人的話，變相我們便不是用兩分鐘時間出餐，而要用差不多5至8分鐘，速度來說便輸了，如果叫我這樣出餐，較難一點，值不值得也要看客人的反應。而且，客人看到不是太足夠，因為麵只有八成滿，跟我原本這碗好像不同。」看來相片上堅哥的改造夠漂亮，但是老闆實行時有一定難度。問到客人們的意見，大部份也表示經改造後的賣相夠漂亮，不過有光顧十多年的顧客表示：「我覺得在這裏吃那麼久，向來也是講求實力。」更有居港的外國人表示是特意過來吃「嘔吐物麵」，她們說：「如果我只是看相片，我覺得食物造型師設計過後賣相較好；但如果我是客人，我會想看到嘔吐物麵，因為這是這裏的獨有。」

打卡有很多種

原來看似嘔吐物的賣相，還可以吸引一班敢死隊來試食。打卡其實分很多種，可以是賣相很漂亮，很醜也可以。那不知林老闆跟堅哥又認為食物最重要是甚麼呢？林老闆說：「食物最重要是味道，一定是首先；第二便是可不可以讓大眾也能品嚐到，這樣，食物才有它的價值。」而堅哥也說：「我絕對同意，如果賣相天花龍鳳，但是吃完之後會吐出來，便沒有下次。其實最主要也是食物品質，賣相只是輔助性質，因為現今社會太多人喜歡相機食先，我們沒辦法惟有做這樣東西。」

記者：鄭煒霖

攝影：許先煜、張志孟

編輯：鄒仲安

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