如果要用一個詞語去形容狗狗在你心目中的地位，你會怎麼說？是子女抑或寵物？是朋友抑或伴侶？對飼養了兩隻狗狗的Kit而言，狗狗於她，是「自己的一部份」。她說狗狗就像是自己的一雙手一樣，弄污了要洗，受傷了要醫，相伴相依，共生共存。這一人兩狗難以言喻的密切關係，持續了二十年，比一般狗狗的壽命都長，經歷的比大部份人都多。

Kit的第一隻狗狗是查理斯小獵犬「Chali 查查」。起初Kit的丈夫萌生養狗念頭，Kit是反對的，覺得那時大家還年輕，又多朋友愛外出玩樂，她怕照顧得不好。後來經多次商討，兩人終決心養狗，剛巧查查的外籍前主人要回外國，遺棄了查查，所以就把查查收養回家，「那時我們帶牠去見獸醫，醫生說牠已是成犬了，已經有一歲多兩歲。我們不介意，覺得成犬反而乖巧，查查又聰明又討家人歡心。這樣一養就二十年，所以牠實際有幾多歲其實是不知道的，但數算着肯定有至少22至23歲。」養了查查後，兩夫婦得知有朋友購買了一隻金毛尋回犬後想遺棄，又再把牠收養，希望救得一隻得一隻。

23歲老狗三招秘訣保長壽 「去多些廁所去多些街」

不買狗，不棄養，承諾了要養就全心全意照顧，是Kit的格言。而事實證明，查查即使已經年紀老邁，身體還總算過得去，「牠現在雖然後腿的力氣差一點，跌低了沒有能力自己起身。但是總算在扶着牠行的時候，牠還願意行，精神好的時候也不用攙扶，好行得。」廿多歲的老狗，等於人類的過百歲，只是有一點肌肉問題，算是很小事。查查之所以這樣壯健，Kit下了不少工夫，「8歲左右已經是進入中年，我就開始給牠們吃補充劑，藍莓素、青口素、保護關節的葡萄糖胺等等。我們做人自己對健康不是太重視，可能我都是吃些快速食品，但對牠們就會照顧多些。到過了十歲之後，近五、六年每個月都會去找醫生幫牠打補充骨的針劑，仔細保養牠的關節。」

注重飲食營養補充，是Kit的第一個狗狗長壽秘訣，第二招是多散步，「我盡量一日都帶牠散步三至四次，最重要是牠願意行、牠想行，我就盡力扶牠起身讓牠行。因為老狗睡覺時間多，有時半夜牠也會醒一醒不想睡，我又會起床扶牠起身讓牠行一下，牠行一會就會好像了卻心事般，又回去睡覺。」Kit笑說不少朋友都會問她狗狗的長壽秘訣，她總是以兩字回應：「開心」。「牠們就好像人一樣，心情開朗，食得瞓得玩得屙得，自然身體就會健康。牠們去街就開心，去街走一圈，不論時間長短，牠們都是快樂的。」以往查查年輕的時候，會跟着主人上山下海到處遊玩，現在身體沒以前般方便，但Kit依然堅持即使坐在寵物車，都要讓牠多外出接觸世界。

Kit的第三個狗狗長壽秘訣，是多喝水多排毒。Kit相信多喝水對狗狗身體健康有好處，所以家裏長期備好充足食水，但喝多了就要尿尿，查查從小習慣了落街大小便，不喜歡在家裏排泄，即使年長後行動不便，依然有這股脾氣，「試過一兩次，我估計牠知道自己很急，但不想拉在尿墊上。牠好努力爬到尿墊外面，但動不了變成只能在地上轉動。於是我下班後回家，就看到大便的痕迹是一個圈的。因為牠很努力想爬，但只能夠自轉，那時看到真的很心酸。」自此，Kit更勤於帶查查下樓，「有段時間上班放中午飯，我會把握那段時間乘的士趕回來。放牠們下樓上廁所，再趕回公司。自己的午飯就隨便吃麵包好了，總之就是盡量減省時間，讓牠好過些。」

盼狗狗健康長壽 亦望牠比自己先走

查查陪Kit走過二十年的歲月，一直都是個窩心的孩子，「我試過不開心時，牠聽到你的哭聲，真的會走出來，還懂得給你舔去眼淚。」早年Kit的丈夫過身，剩下Kit獨自一人照顧狗狗，她更加盡力盡心，「現在牠們只剩下我一個，我更加要全力去照顧牠們、愛錫牠們。我們給牠的愛，跟牠給我們的愛，是雙向的。有時回到家一開門，看到牠們熱切地歡迎你，你就會感覺到這個世界，是有一些個體是很掛念你的。牠們就是我現在生活的精神寄託，以及生命的動力支柱。」

生命無常，照顧得多好，狗狗總有離世一天，Kit表示已做好心理準備，「我希望牠還可以陪我到25歲、 30歲，但另一方面，我絕對希望在我有生之年，牠比我早走。那我就不用掛念我走了之後沒人照顧牠。如果牠們比我早走，那是牠們的福氣。最好就是牠們早我一步，去到天國等我，或者去極樂世界等我吧。」

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