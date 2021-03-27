觀塘工廠區曾經誕生過一條村莊，沒有村長、沒有確實地址、甚至沒有村名，但由於村民都是一些聚居觀塘工廠區的藝術家，姑且把村莊名為「工廈藝術村」。關於村莊的一切，且聽兩位村民梁穎禮、盧鎮業（小野）娓娓道來。

梁穎禮本來不是觀塘人，2000年有一天去朋友位於觀塘一工廠大廈天台屋睇波，才發現香港原來還有一個如此自由的空間。梁穎禮是本土樂隊「意色樓」的主音，於是他馬上想起可以租一間做band房，二話不說在海濱道的香港企業大廈以租金1,800元租了一間500呎的天台屋。那是一幢舊式工廈，只有一部貨𨋢一部客𨋢，但勝在可以天天看海，並擁有專屬的樂土。

2003年沙士，不少工廈租戶退租，租金暴跌。工廈單位大、租金便宜，吸引了不少從事藝術及創作的人進駐觀塘，除了玩音樂，還有刺青、雕塑、木工、攝影等，形成一個社區網絡。

這群藝術家把觀塘工廈從沙士搶救過來，「在觀塘那段時間，見證工廈區的便利店、茶餐廳由晚上不營業，變成開24小時。我覺得2003年至2010年這段時間的觀塘，是最有活力的。」梁穎禮說，那時觀塘工廠區有兩間餐廳開24小時，一間叫「好地方」，一間叫「鴻圖樓」，凌晨去光顧的只有兩種人：夜更的士司機，以及觀塘藝術家。

藝術家必經歷 兩年一遷

工廈樓底高、有貨𨋢，為藝術家們提供了一個絕佳的空間創作。「玩音樂的話，基本上是不會有其他空間的。」梁穎禮說，唐樓、村屋近民居，做隔音價格高昂，但工廠區不一樣，由早到晚都充斥着各種人聲、機器聲，「工廠區梗係可以嘈啦！」梁穎禮當時這樣想，但原來去到工廠區，他們照樣收到投訴。

「嗰陣時成日收到投訴，點算？就諗如果將成幢大廈租晒咪唔會有人投訴囉！」於是梁穎禮和音樂表演場地Hidden Agenda（下稱HA）負責人許仲和一起商量，並且聯繫其他band仔。由於工廈本身已有單位出租，他們最終在大業街的高良工業大廈租了足足三層，三樓及五樓是不同band仔合租的工作室，六樓則是HA，形成一個垂直社區。

那是2010年，「工廈藝術村」發展最鼎盛的時候，亦是由盛轉衰的轉折點。就在這一年，小野大學畢業，想從事拍攝工作，便和朋友在偉業街茂興工業大廈租了一間工作室，約300呎，每月租金7,000元。「當時很多小型攝影器材公司進駐觀塘，整個生態都在這裏。」他們常在觀塘拍攝，為了省錢也不叫車，自己把一車車器材由鴻圖道東面一直推至西面，萬一發現有遺漏，隔一條街便有朋友可以幫忙，就如去隔籬屋借豉油一樣方便。

同年，政府以工業式微以及工廈空置率高為由，宣佈推行活化工廈政策，鼓勵業主重建或改裝整幢工廈。但已形成工廈藝術村的觀塘工廠區，空置率真的那麼高嗎？根據《香港物業報告2010》，2009年觀塘區私人寫字樓的空置率為31.3%，而私人分層工廈的空置率則為9.8%。但在政府政策下，2010年4月至2016年3月第一輪活化工廈政策期間，共有14宗重建及140宗整幢改裝申請獲批。以前可以看海的香港企業大廈，現在已經被藍色的玻璃商廈擋住了。

小野覺得，這就像一個大浪，由觀塘東面開始向西面捲過去。茂興工業大廈租約滿後，業主說要加租，由於加幅不合理，小野便決定遷出，最終以約17,000元，租了鴻圖道景雲工廠大廈一個1,400呎的單位，兩年後又因加租遷去大業街。那段時間，幾乎每一位觀塘藝術家都要經歷每兩年搬一次的窘境，「實在難以承擔租金，印象中每次加幅都有10至20%。」

觀塘藝術家的遭遇，或許可以由HA說起。

第一代HA 2009年在駿業街財利工業大廈起家，2010年初，政府推出活化工廈政策，財利申請重建，因此對大廈內的單位逼遷。現時財利已經重建成一幢5G智能大廈「駿業街46號」。而HA搬去高良工業大廈後，又不斷收到地政處的信件，指其違反工廈用途，最終迫使業主不再與他們續租，只得再覓地方。當時HA已是一個在國際上相當著名的音樂表演場地，不少外國樂隊舉辦香港站演唱會都會選址HA。「點解佢已經發展成成個音樂圈子嘅中心，都要每兩年就搬一次？而且每次搬，都唔知仲會唔會有下一次。」梁穎禮提高了聲線問。

band仔離場「冇咗社區就冇咗創作」

2016年，HA第四代搬去鴻圖工業大廈，難得碰上一位願意支持他們的業主，當時梁穎禮憧憬過第四代說不定終於不用搬遷了。但短短半年後，在一隊外國樂隊TTNG表演當晚，有政府部門上去捉黑工，令HA無法再營運下去。梁穎禮覺得，「在這件事上，我實在無法避開說這是一個打壓。問題是政府並沒有工廈音樂表演場地的牌照可以申請。工廈其實沒有一個適當的法案能夠應用在現代。」一直以來大部份工廈都只能作工業或倉庫用途，如用作非工業用途，業主需付費申請短期豁免書，否則便可能違反地契條約。直至2019年，政府才放寬工廈藝術及創意產業的申請。

HA可以說是「工廈藝術村」的社區會堂，HA被逼遷後，引起了藝術家們的抗爭浪潮，當時他們有一句口號：「冇工廈，出街玩」，意指是政府把他們由工廈逼出街的。梁穎禮及許仲和曾經辦過一次遊行，由銅鑼灣遊行至位於鰂魚涌的藝發局總部，而隊頭不是示威標語，卻是HA的一道木門，上面貼滿不同樂隊的貼紙。後來為了讓人更了解工廈生態，他們又舉辦工廈導賞團、設社區電台FM101，以及舉行游擊表演等。

2013年深港雙年建築展在觀塘起動九龍東辦事處舉行開幕禮，邀請了時任行政長官梁振英作為開幕嘉賓。一群觀塘藝術家就在「起動九龍東辦事處」上的天橋吊下兩塊直幡，寫着：「國際街坊警告／慎防文創推土機」，「甚麼是『文創推土機』？就是政府規劃慢慢收編民間自發藝術，推倒原本的發展。」梁穎禮說。

2014年，梁穎禮在高良工業大廈的租約期滿後，他毅然決定離開觀塘。「租金實在冇可能承擔到，講緊係要用自己一半人工，甚至七成去交租。離開嗰陣有種感覺係好似自己唔會再返嚟咁。冇咗社區，其實就冇咗個創作。」

當觀塘變成中環 「我就會走」

小野在景雲工廠大廈的租約也在這一年約滿，他卻選擇留在觀塘，但已要遷至浪的尾端、觀塘的邊緣——位於大業街的志聯工業大廈。「每次續約搵地方，都會諗一個問題：係咪仲留喺觀塘？會唔會搬去第二區？」但最終，小野因已習慣觀塘的生活而選擇留下來。他猜想，「如果有一天觀塘真的如政府所言，變成一個像中環一般的CBD（商業中心區），我就會走。」

「當每次說『發展是硬道理』時，沒錯，一個城市當然要發展，但要問那是誰的發展？最慘是，其實這個地方的人怎樣想，並沒有一個有效的渠道去疏導。」小野補充：「那時我學了一個詞語，叫『毀滅式發展』，你發展了，但同一時間你也毀滅了一些東西。」觀塘其中一個被毀滅的，就是餐廳，以前在工廈約30元可以吃一碟碟頭飯，現在要花70元吃一個精緻甜品。而那間凌晨聚滿藝術家的「好地方」，也已經結業了。

記者：黃桂桂

攝影：魏子朗、潘志恆、伍慶泉

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