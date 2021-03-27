全球矚目、世界首個以《超級瑪利歐兄弟》角色與世界觀打造的主題樂園「SUPER NINTENDO WORLD」（超級任天堂世界），因疫情兩度延期後，終於在3月18日於大阪環球影城正式開幕！居日港人Christine於開幕日親身試玩，帶大家體驗這個由任天堂王牌遊戲設計師宮本茂親自打造、斥資逾600億日圓建成的「超級任天堂世界」裏面所有必玩、必食位、必買位！

走入任天堂主題園區 直闖《SUPER MARIO BROS.》世界

整個園區共有兩層，上層由碧姬公主城堡、庫巴城及蘑菇王國組成。遊客穿過大型綠色水管進入園區，《超級瑪利歐兄弟》的世界即時呈現眼前。烏龜、金幣、食人花、大笨石、蘑菇等，所有元素以遊戲中一模一樣的模式移動，站在碧姬公主城堡的前方，就可飽覽整個超越現實的園區，是不能錯過的打卡位！

試玩最新任天堂機動遊戲 實體Mario Kart及Yoshi冒險

園區共有兩個機動遊戲，包括粉絲期待已久、位於庫巴城內的實體化瑪利歐賽車。玩家戴上以瑪利歐帽子為造型的AR裝置，再坐上軌道賽車，就可透過手掣在擴充實境的瑪利歐賽車世界，投擲龜殼攻擊對手，賺取金幣。而園區下層設有機動遊戲「耀西冒險」，遊客可坐在耀西背上，在旅途中尋找三隻不同顏色的蛋以完成任務。遊戲過程中設有影相位，完成後職員會派發領取卡在指定櫃位觀看及購買照片。

買Mario Power-Up Band手環 玩小遊戲儲金幣和鑰匙

雖然上述遊戲車程各約5分鐘，不消一刻就完，但真正讓遊客足以消磨半天的，是園區內多個以手環遊玩的互動遊戲。想充份體驗「超級任天堂世界」的樂趣，就必須購買Power-Up Band手環。透過手環的QR Code與官方手機程式連結，遊客就正式登錄成為「超級任天堂世界」的玩家。手環不但讓遊客可與園內的物件互動，更可記錄遊客在園內活動中所賺取和收集的所有金幣和圖章，跟其他玩家較勁，實現遊戲世界中的成績排名。互動遊戲包括：依次序打敲磚塊就會播放瑪利歐遊戲音樂的「音樂磚塊」、有如老虎機般的「菜鳥的運氣」等。此外亦有成功闖關就能收集鑰匙的互動遊戲，只要集齊三條鑰匙，就可解鎖「終極對決遊戲」讓遊客挑戰。

朝聖蘑菇隊長咖啡廳 推介Mario Café & Store帽子造型蛋糕

餐飲方面，有售賣飲品和炒麵Pizza餃的「耀西小吃島」，能夠購入園區限定爆谷桶的「加油站爆米花」，還有在大阪環球影城中擁有最多座位的「奇諾比奧咖啡廳」。咖啡廳以先購買後入座的形式營運，餐點造型特別，上菜速度頗快，午飯時間亦只需等候半小時左右。不過論味道及打卡效果，反而更推介位於園區以外、荷李活大道的「Mario Café & Store」，其帽子造型的蛋糕在味道和賣相上都更勝一籌。

Mario Motors商店尋USJ任天堂園區限定紀念品

如想購買紀念品，「Mario Motors」商店內可找到不少以瑪利歐賽車為設計元素的商品，而「1up Factory」商店的紀念品就更多元化，很多都是園區限定。想好好體驗「超級任天堂世界」，建議還是盡早入場喔！

日本環球影城（Universal Studios Japan）

地址：大阪府大阪市此花區櫻島2-1-33

交通：JR夢咲線環球影城站，下車步行3分鐘

門票：1天券 7,455（税込8,200 )日圓起

採訪：Christine@香港・韓國Coupleの日本生活

採訪、攝影：Rainbow@包星人在日記

協力：鄭汝翹

編輯：鄒仲安

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