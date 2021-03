特約報道|經過一年以來的肺炎肆虐,如何提升身體抵抗力變得尤其重要。很多朋友會覺得只要增加攝取維他命 C,便足以抵禦病毒入侵,但要切實起到保護作用,日常注意均衡飲食,吸收各種營養素才是良方妙策。

只攝取維他命 C並不足夠

大多數人認為維他命 C 可增強抵抗力,英國註冊營養師陳玉儀指這理解沒有錯誤,美國國家衞生院建議女性每天攝取75毫克維他命C,男性90毫克。有研究顯示,飲食上缺乏維他命C可影響免疫力,令感染呼吸道疾病的機會率有所增加¹。但單單攝取維他命 C 不足以維持抵抗力,最重要是留意有否均衡飲食,攝取足夠營養素及其他維他命及礦物質等微量營養素,方可對付及預防外在細菌或病毒的侵襲。陳玉儀舉例若能攝取足夠的維他命D,即使感染氣管疾病,也可縮短病患期²;又如足夠的鋅質便可控制體內部份酵素的運作,提升代謝機能³。此外,也有研究亦證明,若缺乏維他命 A 或 E,將會降低人體內的免疫力。

日常生活食品可提供微量營養素

基本來說,日常生活的食品其實已能提供足夠的微量營養素,例如︰紅蘿蔔、番茄、南瓜等橙色或紅色蔬果便有充足的維他命A;奇異果、西柚、芒果等酸性水果便有足夠的維他命C;貝殼類食品則蘊含鋅質,從紅肉則可攝取到足夠的鐵質及鋅質、堅果類也有豐富的維他命 E。至於攝取維他命 D就更簡單,只要曬足夠太陽,透過陽光紫外線的照射,可轉化成足夠的維他命 D。

了解營養補充劑配方

若每日飲食當中難攝取每日營養所需,陳玉儀建議可服用一些營養補充劑補給,當中已包含一些人體需要的維他命及礦物質,可有助於增強免疫力。尤其是一般少吃蔬果類食物的朋友,又或未能達到健康飲食中每天進食五份蔬果要求的人士,便更須要額外補充,才可讓身體攝取到足夠營養支撐免疫力及抵抗力。但陳玉儀提醒指,在食用營養補充劑前,必須清楚相關產品是否包含自己所需的營養素,及留意劑量是否足夠,才可確實對免疫力及抵抗力有所助益。

