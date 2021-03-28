施恩莫望報，從小到大，我們都知道付出多少，不等於收穫多少，但相信你怎麼也沒有想過，你身邊的人，給你的那一瓶健康飲品，居然是一瓶「攞你命」的毒藥。

《果籽》邀請了YouTube Channel「解密工作室」的探員X出任嘉賓主持，推出《奇案解密》Talk Show節目，每一集會邀請不同的專家嘉賓，以不同角度講述及分析每一宗奇案。這一集我們討論一椿發生於80年代南韓的案件，一名47歲婦人，終日流連舞廳，沉迷與男公關的感情，最後竟因欠下賭債，因此接二連三對身邊人下手再搶去其財物，犯案對象包括鄰居、朋友、表妹、親生爸爸及妹妹，而殺害的方式竟是在健康飲品中加入毒藥，繼而誘騙各個受害人飲下。今集我們邀請科大化學系講師陳鈞傑（火博士），一起探討他對毒藥的認知。

點擊以下連結即時重溫《奇案解密》。

第一集：日本烏頭屬保險⾦殺人事件

第二集：美國真實版《殺人犯》

第三集：香港大埔寶湖花園燒屍案

第四集：香港15歲私影少女被殺案

第五集：澳洲悉尼林家血案

第六集：香港迷暈奶昔凶殺案

第七集：香港打劫銀行殺警案

第八集：馬來西亞謝文晶姦殺案

策劃、撰稿：解密工作室 探員X

嘉賓：科大化學系助理教授 陳鈞傑博士

攝影：陳湧、尹文堯

導演：楊日冊

監製：劉芷晞

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