近日有本地野生牛關注組織「牛牛義工聯盟」在社交平台上發起「一人一email」行動，要求漁護署等有關部門跟進西貢東郊野公園一帶的流浪牛的健康情況，團體指自今年三月初，創興水上活動中心內陸續發現有牛隻疑似染上腐蹄症，而短短一周時間已經近九成以上牛隻出現類似病徵，有部份牛隻更出現嚴重感染，傷口已經裂開流血，舉步維艱。團體擔心若未能及時醫治，將會影響牛隻站立、行走及覓食的能力，故要求當局盡快安排獸醫檢查及診治。

腐蹄病，又稱為爛蹄症，是一種在牛羊等反芻動物的足蹄、趾間或附近皮膚組織的壞死桿菌感染症，是導致牛跛行的常見原因之一。細菌會在患病牛隻的蹄趾附近滋生，發出聞起來像腐敗的氣味，而常見病徵還包括趾間相連部份皮膚潰瘍。如果沒有及時治療，病情更有機會惡化成次發性關節及腱鞘感染，再嚴重者更會因細菌感染，誘發敗血病而死亡。爛蹄症屬於高度接觸性傳染病，而且發病率極高，故在群體生活的動物如野牛、羊等更容易傳播開去。

其實今次已經不是首次在野生牛群中發現疑似爛蹄病爆發，不少本港流浪牛隻聚居的地方，均不時有牛隻患上爛蹄症的報告，如城門水塘、大嶼山等。牛牛義工聯盟早於本月16日已經在其社交平台上發帖呼籲巿民聯絡漁護署着手處理問題，但一直未見有所行動。今次他們再於網上發起「一人一email」行動，以數目迫使有關部門安排獸醫到場，及給予適當的處理。此外，電郵範本中亦有提及其他有關本港野生牛的生存問題，包括：早前引起社會廣泛關注的野生牛被強迫戴上項圈及停止將村牛調遷到郊野公園去，並落實原區保育的問題。

「一人一email」網址：

https://yconcept.wixsite.com/helpthecow?fbclid=IwAR13gjWmJPU_asKA-tYgGBs57Z3exjRnatWZPJQDxa0UzZ1bSHRHYC70nGE

撰文：黃雅純

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