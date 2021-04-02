Facebook群組「天下貓貓一樣貓」最近有貓奴分享自己餵飼了浪浪已經9年，但最近才得知原來其中一隻貓是有人飼養的。這隻騙徒可說是吃了幾家茶禮，該貓奴表示：「佢真係將呃飯食發揮到極致，唔肥嗰吓好野（嘢）喎！宜（𠵱）家睇返影佢嘅相，覺得佢恥笑緊我。」帖文引起網民熱烈討論，有人笑言這隻貓咪是「影帝」，亦有人謂「有食唔食，罪大惡極」。

這位被騙了9年罐罐的貓奴Jacky表示，最初是因為有朋友在該處附近讀書上班，自從有次朋友帶他前來並告知這片浪浪寶地之後，他便每星期花1小時車程到來餵飼貓咪。因為生怕牠們會受凍捱餓，故不論是黃雨、紅雨還是霜凍，他都依然會定期前來探望。Jacky逐漸與這群貓咪產生感情，又把其中一隻親人的貓咪改名為啪啪：「因為當初我朋友同我去嗰陣，我哋摸佢但佢唔鍾意，所以佢出爪拍我隻手。」因為啪啪沒有常見於家貓的肥潤身形，Jacky亦從未見過牠進入屋內，更沒有見過牠的主人，所以一直都以為啪啪是該區的浪浪。

不過最近Jacky跟餵貓義工聊天的時候，才驚覺原來啪啪是隻有主人的貓咪：「最近去餵佢，遇到有一位之前傾過偈嘅義工，無意中透露佢係有主人。我聽到嘅時候都即刻問多次，怕係自己聽錯。」Jacky把這個經歷放到Facebook群組「天下貓貓一樣貓」後，有網民認出貓咪並留言指，因為以前的主人搬屋時沒有把牠帶走，於是貓咪便留在原址。幸好新的屋主並沒有把貓咪趕走，同樣有提供食物和貓窩並讓牠自由出入。Jacky亦相信只是因為啪啪是一隻喜歡曬太陽和四處冒險的貓咪，所以才甚少入屋，又指附近的居民都對貓咪甚為友善，有些更會每日來數次餵飼牠們。

網友紛紛笑指啪啪是「影帝」、「世界級碰瓷」，不過卻對Jacky的經歷毫不表示同情，「佢心諗，咁大條人形水魚唔搵對自己唔住」、「見你咁有誠意又餵得咁開心，點都要配合吓你嘅」、「有食唔食，罪大惡極」。雖然被騙了足足9年，但是Jacky這位稱職的貓奴卻表示仍然會繼續餵飼這位影帝：「其實以前失意嘅時候，都去探佢哋。我覺得我請佢哋食嘢之餘，其實佢哋都陪緊我。」

記者：黃藹婷

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