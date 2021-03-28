本周四除了是愚人節之外，亦是許多人最傷心的日子，18年前當紅歌星張國榮哥哥，其風光的背後卻有傳飽受抑鬱症的困擾，造成生活上極大的精神壓力。有人認為抑鬱症患者會選擇輕生只是「一時想不開」，而其胞姊張綠萍後來接受訪問，指張國榮所得的是生理上的抑鬱症，而非心理病，相信抑鬱症患者所承受的痛苦，是一般人都無法想像的。

香港一成人受抑鬱困擾

抑鬱症在香港並不罕見，患抑鬱症的人口有近3%，而焦慮混合抑鬱更有近7%，即近一成人口受抑鬱困擾。除了遺傳因素外，抑鬱症也可以因為生理問題，如荷爾蒙失調；環境因素，如早年經歷、學業或工作壓力，甚至是固執、完美主義的性格所誘發。精神科專科醫生麥永接指，抑鬱症患者可能不會輕易表達抑鬱的情緒，特別是男士受社會規範，難會主動尋求幫助。但男性自殺死亡率卻比女性高，所以更危險。

精神科專科醫生歐陽國樑認為，當患者已經萌生輕生念頭的時候，通常都難以勸阻，與其勸他別有負面想法，不如勸他找人幫助。如果在抑鬱症發生初期延誤就醫，一直不承認有情緒問題，再用自己的方式處理，如不斷工作、酗酒、濫藥、病態賭博等，就會令情況惡化，最後甚至產生輕生念頭。

5大常見輕生徵兆

如懷疑身邊人受情緒困擾，甚至有輕生念頭，不妨透過其行為及習慣加以了解，而一般個案發生前都有蛛絲馬迹，包括：

1. 患者會把心愛物品送交別人

2. 話語表示輕生念頭

3. 建立輕生計劃

4. 變得不注意外表裝扮

5. 有不正常的體重改變

治療抑鬱症不一定要「食一世藥」

如果察覺到身邊的人有輕生念頭，第一時間應該了解他們的需要，表達接納和明白，並引導接受專業治療。不少患者抗拒接受治療，麥永接醫生笑言坊間有不少誤解，「好多人以為醫生一定會開藥，食藥一定食一世，其實不然。」若然在病情輕微時接受治療，可透過調節生活去治療，如多做運動、注意睡眠及休息時間等。服藥並非萬能，睡眠不足等的不良生活習慣都會影響生理及心理。不過病情嚴重就可能需要用藥，甚至腦電盪或較新式如腦磁激治療，再配合心理治療，都能有效幫助病人。

24小時求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

生命熱線︰23820000

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社會福利署熱線︰23432255

醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務)：24667350

明愛向晴熱線：18288

記者：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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