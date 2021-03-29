來到台中，少不了探訪連串米芝蓮推薦的美食，沿路乘搭新通車的台中捷運（中捷），走訪各間著名老店、吸睛度百分百的新興網美店以及隱藏版的口袋名單，由平價美食到高檔的米芝蓮名店，全部應有盡有。

水安宮站——金悅軒食港式點心小菜

去年米芝蓮首次評到台中，眾多著名美食再列入不少人的口袋名單，其中主打港式美食的金悅軒，招牌菜式包括化皮滷豬、潮州鹼水鵝、脆皮燒肉等，搭捷運抵達水安宮站，步行5分鐘即可到達金悅軒餐廳。金悅軒副總林家綸表示，不管平日假日，該店門口的車格總是一位難求，讓店家對中捷通車十分期待，看好其將帶動沿線經濟，對台中的餐飲以及觀光業意義重大。

另外，靠近豐樂公園站、開業15年的千味海鮮，則是獲米芝蓮餐盤推薦的餐廳。千味海鮮以台菜為主，魚缸中不乏時令海鮮，可以配合多種料理方式。招牌菜包括蒜苗白鯧米粉、陶板藥膳活鮮蝦、麻油煮沙母等，沒訂位可是很難吃到的。

文華高中站——王品台中老店

台灣連鎖餐飲王國王品集團，28年前第一間起家店，就是台中文心店。該店早年帶動全台牛小排的熱潮，以招牌的帶骨牛小排為主角的套餐，雖一套破千元台幣，卻依然讓服務員接訂位電話接到手軟。王品總監高長宏表示，融合台式精神、中式做法的牛排料理，是該店的中心思想，就連裝甜點的貝殼餐盤，以及整顆麵包挖空做成的麵包湯，都讓人想起老台中，洋溢復古情懷，卻也能歷久彌新地吸客。

高長宏說，只要搭捷運到文華高中站下車，走不到5分鐘就可以抵達，十分方便，這是在創店初始絕對想像不到的。20年前他們曾在文心路高牆設一面廣告招牌，但拆下許久；今年，為方便搭捷運的人可以看到，在1月份又重新懸掛了上去，也算是「迎捷運」的紀念之舉。

至於鄰近南屯站、文心路上的清真恩德元餃子館，是一間在台中幾乎人人都知道的老店。清真恩德元餃子館主打水餃、麵食及火鍋，單價從不到10元以至上千元台幣都有，招牌的牛肉火鍋幾乎是每桌必點，是長年不衰的人氣王。

文心森林公園站——網紅日式炭火燒烤

不管台中人或外縣市來台中玩的人，都不會錯過的景點，就是文心森林公園。在這一站下車後，穿過公園走10分鐘，彎進巷弄，即來到網紅大推的名店、標榜全炭火的日式燒烤店「締藏」。由於每桌都備有桌邊服務的人員，店長說，來這裏，就是專心吃肉、開懷聊天，就算你一個人來，店員也會全程陪聊。

店長介紹人氣高的三項餐食，也是最讓人津津樂道的獨家料理，首推「厚切逆刀牛舌」，一整條牛舌，透過專業的刀工及手工，烤到三分軟嫰、八分熟度。其次為手切的「日本和牛肋眼」，透過反覆烘烤帶出日式和牛的油花香氣。不吃牛的人，則可以改點波士頓龍蝦，即叫即做處理的活龍蝦更可吃出最鮮甜的海鮮味。

水安宮站——打卡甜品

另一間KafeD輕食咖啡館，則隱身公益商圈的小巷弄，從捷運的水安宮站下車步行至此，只要8分鐘。由於該店的業主以建設公司起家，裝潢走木質調、佈滿植栽，自成一個都市綠洲的小清新風格。店家用心請來名店甜品主廚坐鎮，開發出多款吸睛甜品，例如橙酪舒芙蕾、草莓提拉米蘇等，招牌的皇家伯爵，上方堆叠Q彈珍珠，一入口，更有濃郁伯爵茶的香氣在口中散開，蛋糕體的鬆軟香滑維持在最適中的狀態。

該店協理伍鴻昌強調，店中販售的蛋糕，全部都是早上現做，不會有隔夜貨。特別的是，店內還提供精品咖啡，選用20公克就要價5千元台幣的世界冠軍咖啡豆，要預約才能到品嚐到的手沖咖啡，許多名人政要包括賴清德和陳菊都曾慕名而來。

沿線美食——走「捷」徑食盡台中

築間餐飲集團旗下7品牌，光是在文心路沿線就開了7家餐廳。公關經理高林禎說，從捷運市政府站下車，就有4家店可供選擇，包括2間築間幸福鍋物、1間有之和牛及1間日暮裏。而在文心崇德路口，有築間、本格燒肉，在松竹站則有1家有之和牛。他表示，沿着中捷綠線來吃築間最大的好處，是可以一次盡享台中代表性美食：火鍋及燒肉。他說，去年中捷短暫試營時，來吃的人就很多，預料未來通車後，平日可以帶動兩成人潮，假日可達三成。

從市政府站下車走約8至10分鐘，可抵新光、大遠百兩大百貨。其中新光有多間餐飲連鎖店，例如春水堂、瓦城以及米芝蓮餐盤推薦的高檔名人坊、中部獨家的珍寶海鮮、汕頭泉成沙茶潮鍋等。

距離豐樂公園站僅300公尺的秀泰生活文心店，以「看電影、吃飯」為強項，裝潢、影廳走奢華風，高15米巨型銀幕廳，搭配4K放映系統，館內的品牌，或許不如其他大型百貨眾多，但也有藏壽司、涮乃葉、這一小鍋、開飯川食堂、涓豆腐等著名美食品牌。

至於家樂福文心店，亦匯集美食街，以及日、意等異國料理，包括古拉爵、西堤牛排、杏子豬挑、花月嵐拉麵等。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：鄒仲安

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