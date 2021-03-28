蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

觀塘塞車日與夜｜跟貨Van司機體驗工廠區日常 解構觀塘塞車之謎：一架車違泊搞到塞足6個鐘

1小時前

「如非必要，我哋唔會去觀塘。」貨 van司機華哥說，因為觀塘塞車問題實在太嚴重，不只是一街塞，而是整個觀塘齊齊塞。所謂「一念觀塘，一念地獄」，有網友更在facebook上開了一個群組「每日X觀塘老母」，究竟觀塘塞車問題有多嚴重？背後的原因又是甚麼？

相關新聞：觀塘工廈的沒落｜被活化工廈政策毀掉的藝術村與Hidden Agenda 盧鎮業越搬越邊緣：離不開觀塘

華哥做了貨van司機九年，如果看見手機送貨軟件上彈出一張前往觀塘送貨或取貨的單，他都會猶豫要不要接單，甚至選擇直接滑走。「去觀塘送一次，等於我哋去其他地方送三次，所以非必要都唔想去觀塘。」三倍的時間，都花在塞車上。

有一次他要入觀塘取貨，剛好遇上塞車，車尾塞到去九龍灣啟業邨，他見車輛久久無法前進，索性掉頭去吃飯，打算翌天再去取貨，但第二日又碰上塞車。「嚟觀塘之前一定要先去洗手間，中間有需要點算？惟有搵油站，如果冇油站嘅話……咁就真係要自己諗辦法。」

相關新聞：留守裕民坊｜五十年老店為亡夫亡父「死守」裕民坊 七旬老闆每星期被食環抄牌患抑鬱：我不是要錢

日防夜防，觀塘難防。華哥說觀塘的塞車是無辦法預測的，繁忙時間塞、中午塞、下午三四時都會塞，「你永遠唔知佢乜時間會塞車。」但多年經驗已使他摸索到一些較恒常的塞車時間。例如每天早上八至十一時，由於工廠大廈不夠泊車位，海濱道兩旁幫淘寶做速遞公司的貨車會雙行泊車拆貨，導致只剩下單線行車，車龍便會塞到入駿業街；又例如偉業街有麵包店每天早上十時左右會有貨車來送貨，由於工場沒有車位，只得泊在街上佔去一條街車線，剛好撞上繁忙時間，便會造成擠塞。

「舊年（二〇二〇年）試過因為一架私家車違泊，導致一架貨車轉唔到彎，又搵唔到車主，拖車又入唔到嚟，結果塞咗六個鐘。」華哥說。因此他說他最討厭送貨到觀塘，聽到觀塘的街名成業街、偉業街、駿業街、開源道也覺得害怕。

萬一真的要送貨來觀塘，他會要求收貴一點，車費可能要包括停車場費用，甚至要包一張「牛肉乾」。「基本上我哋送十次貨去觀塘，預咗有一半機會俾人抄牌。抄一張幾百蚊，但一張單先兩三百蚊，白做之餘仲要倒蝕，所以一係唔接，接就會收費啲。」去觀塘送貨就好像一場與警察的追逐戰，「跑住嚟睇，要跑得快過抄牌嗰個先得。」

把貨車泊在路邊，便會造成塞車。華哥承認，每一個送貨去觀塘的司機，都做過塞車元凶，包括他自己。那為何仍要違泊呢？「觀塘工廠區泊車位不足，而且收費貴。」不少舊式工廈只得少量泊車位，尤其是讓貨車短暫上落貨的車位只得一兩個，下午送貨繁忙時間，沒能泊入車場的貨車只能在街邊上落貨。另外華哥指舊式工廈的停車場，高度多數是兩米八、三米一、三米四，最高是四米，導致大型貨車無法進入，要泊在街邊。

停車場收費貴　抄牌有助紓緩

由於不少停車場收費高昂，半小時收三十元，有的甚至五十元，超過半小時又有車場會收雙倍價錢。「我哋係搵食車嚟，做一單二百零蚊，你收我五十蚊，已經係四分之一，所以我哋都會博，泊喺路邊，快啲落貨走。」

事實上，只要停車場收費相宜，不少貨車司機還是會願意駛入停車場的。這天約下午兩時，華哥嘗試帶我們駛進位於成業街的日昇中心停車場，但駛至成業街及敬業街的路口已經看到有車排隊進入停車場，華哥排第四個，等了約十分鐘，前面的貨車司機突然下車，走來跟華說：「冇位呀入面。」然後開始落貨。

無泊車位，違泊，塞車，就形成觀塘塞車的無間地獄，網友也調侃，「出到觀塘，入得靈堂。」像華哥這樣的貨車司機也陷入一個兩難局面，自己違泊會被抄牌，但警察抄牌，又可以紓緩觀塘塞車問題。「我都會支持警察抄牌，因為條路暢通咗，咁我可以做多幾轉，都賺返返嚟。」

近月觀塘塞車問題得到社會關注，警方開始於平日下午三至七時到觀塘工廠區抄牌，豬籠車轉過觀塘道迴旋處駛入開源道，聽到警察開咪警告：「唔想拖車，快啲開車！」原本左右行車線各被違泊車輛佔去一條線，這時候全部駛走，開源道突然變得開揚。除了開源道，警方在工廠區每一個路口都停泊一輛警車，如此下來，工廠區塞車問題似乎解決了。

但單單靠警察抄牌，是否就能解決塞車的癥結？香港交通智庫幹事陳迪遙認為抄牌是治標不治本，問題是觀塘的交通規劃停留在六十年前。一九五四年政府決定把觀塘建成首個衞星城市，填海開拓六百四十一畝土地，規劃以觀塘道為界，觀塘道以南為工業區，觀塘道以北的裕民坊為住宅區，形成半小時生活圈。直至一九六〇年代，觀塘已建設成可容納五十萬人的社區。然而到了二〇一六年，觀塘的人口已達到六十三萬，比當初規劃時增加了十三萬，但市中心及工業區的道路，仍維持六十年代的規劃，導致今時今日的塞車問題。

擠滿各區巴士　超越原有承載力

以開源道為例，陳迪遙指，以前未有東區海底隧道，車輛要經開源道駛至觀塘碼頭乘船去港島東。後來東區海底隧道建成，觀塘工業區變成商貿區，車輛數目不斷增加，根據運輸署《交通統計年報》，牛頭角道往觀塘道的平均日交通量，由二〇〇九年的七萬〇四十輛，增加至二〇一九年的七萬四千八百四十輛，增幅約百分之七。

觀塘是九龍東的交通樞紐，往東隧的車輛要經觀塘，往將軍澳的車輛亦要經觀塘，單單是一條觀塘道便擠滿前往香港各處的巴士線。但觀塘的交通過度依賴兩個迴旋處，一個位於觀塘道及開源道交界，另一個位於開源道及偉業街交界。然而迴旋處的設計本來就不適合交通流量太大的地方，現時觀塘的交通流量，已經超過這兩個迴旋處的承載能力。「從觀塘道進入工廠區，往往都要經觀塘道迴旋處，才能進入開源道到達觀塘其他地方，所以觀塘道迴旋處變成了一個萬能的迴旋處。」陳迪遙說。

市建局在觀塘市中心重建項目中提出一些道路改善工程，以解決觀塘的塞車問題，包括將物華街由三線單行擴闊至四線雙行行車，在康寧道介乎物華街及牛頭角道的行車路，由五線單向改為五線雙向行車，在協和街增加一條左轉專線，毋須經迴旋處直接轉出觀塘道。但這樣是否真的能夠改善觀塘塞車問題？陳迪遙認為情況並不樂觀，因為物華街的道路改善工程已經完成並啟用，但卻在康寧道見到有小塞車情況出現。「我擔心新觀塘市中心（凱滙）開咗之後，反而個塞車問題會越來越嚴重。」

記者：黃桂桂

攝影：魏子朗、潘志恆、蕭志南

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

觀塘塞車觀塘塞車觀塘道開源道抄牌違泊違例泊車我的觀塘不是我的
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner