「如非必要，我哋唔會去觀塘。」貨 van司機華哥說，因為觀塘塞車問題實在太嚴重，不只是一街塞，而是整個觀塘齊齊塞。所謂「一念觀塘，一念地獄」，有網友更在facebook上開了一個群組「每日X觀塘老母」，究竟觀塘塞車問題有多嚴重？背後的原因又是甚麼？

華哥做了貨van司機九年，如果看見手機送貨軟件上彈出一張前往觀塘送貨或取貨的單，他都會猶豫要不要接單，甚至選擇直接滑走。「去觀塘送一次，等於我哋去其他地方送三次，所以非必要都唔想去觀塘。」三倍的時間，都花在塞車上。

有一次他要入觀塘取貨，剛好遇上塞車，車尾塞到去九龍灣啟業邨，他見車輛久久無法前進，索性掉頭去吃飯，打算翌天再去取貨，但第二日又碰上塞車。「嚟觀塘之前一定要先去洗手間，中間有需要點算？惟有搵油站，如果冇油站嘅話……咁就真係要自己諗辦法。」

日防夜防，觀塘難防。華哥說觀塘的塞車是無辦法預測的，繁忙時間塞、中午塞、下午三四時都會塞，「你永遠唔知佢乜時間會塞車。」但多年經驗已使他摸索到一些較恒常的塞車時間。例如每天早上八至十一時，由於工廠大廈不夠泊車位，海濱道兩旁幫淘寶做速遞公司的貨車會雙行泊車拆貨，導致只剩下單線行車，車龍便會塞到入駿業街；又例如偉業街有麵包店每天早上十時左右會有貨車來送貨，由於工場沒有車位，只得泊在街上佔去一條街車線，剛好撞上繁忙時間，便會造成擠塞。

「舊年（二〇二〇年）試過因為一架私家車違泊，導致一架貨車轉唔到彎，又搵唔到車主，拖車又入唔到嚟，結果塞咗六個鐘。」華哥說。因此他說他最討厭送貨到觀塘，聽到觀塘的街名成業街、偉業街、駿業街、開源道也覺得害怕。

萬一真的要送貨來觀塘，他會要求收貴一點，車費可能要包括停車場費用，甚至要包一張「牛肉乾」。「基本上我哋送十次貨去觀塘，預咗有一半機會俾人抄牌。抄一張幾百蚊，但一張單先兩三百蚊，白做之餘仲要倒蝕，所以一係唔接，接就會收費啲。」去觀塘送貨就好像一場與警察的追逐戰，「跑住嚟睇，要跑得快過抄牌嗰個先得。」

把貨車泊在路邊，便會造成塞車。華哥承認，每一個送貨去觀塘的司機，都做過塞車元凶，包括他自己。那為何仍要違泊呢？「觀塘工廠區泊車位不足，而且收費貴。」不少舊式工廈只得少量泊車位，尤其是讓貨車短暫上落貨的車位只得一兩個，下午送貨繁忙時間，沒能泊入車場的貨車只能在街邊上落貨。另外華哥指舊式工廈的停車場，高度多數是兩米八、三米一、三米四，最高是四米，導致大型貨車無法進入，要泊在街邊。

停車場收費貴 抄牌有助紓緩

由於不少停車場收費高昂，半小時收三十元，有的甚至五十元，超過半小時又有車場會收雙倍價錢。「我哋係搵食車嚟，做一單二百零蚊，你收我五十蚊，已經係四分之一，所以我哋都會博，泊喺路邊，快啲落貨走。」

事實上，只要停車場收費相宜，不少貨車司機還是會願意駛入停車場的。這天約下午兩時，華哥嘗試帶我們駛進位於成業街的日昇中心停車場，但駛至成業街及敬業街的路口已經看到有車排隊進入停車場，華哥排第四個，等了約十分鐘，前面的貨車司機突然下車，走來跟華說：「冇位呀入面。」然後開始落貨。

無泊車位，違泊，塞車，就形成觀塘塞車的無間地獄，網友也調侃，「出到觀塘，入得靈堂。」像華哥這樣的貨車司機也陷入一個兩難局面，自己違泊會被抄牌，但警察抄牌，又可以紓緩觀塘塞車問題。「我都會支持警察抄牌，因為條路暢通咗，咁我可以做多幾轉，都賺返返嚟。」

近月觀塘塞車問題得到社會關注，警方開始於平日下午三至七時到觀塘工廠區抄牌，豬籠車轉過觀塘道迴旋處駛入開源道，聽到警察開咪警告：「唔想拖車，快啲開車！」原本左右行車線各被違泊車輛佔去一條線，這時候全部駛走，開源道突然變得開揚。除了開源道，警方在工廠區每一個路口都停泊一輛警車，如此下來，工廠區塞車問題似乎解決了。

但單單靠警察抄牌，是否就能解決塞車的癥結？香港交通智庫幹事陳迪遙認為抄牌是治標不治本，問題是觀塘的交通規劃停留在六十年前。一九五四年政府決定把觀塘建成首個衞星城市，填海開拓六百四十一畝土地，規劃以觀塘道為界，觀塘道以南為工業區，觀塘道以北的裕民坊為住宅區，形成半小時生活圈。直至一九六〇年代，觀塘已建設成可容納五十萬人的社區。然而到了二〇一六年，觀塘的人口已達到六十三萬，比當初規劃時增加了十三萬，但市中心及工業區的道路，仍維持六十年代的規劃，導致今時今日的塞車問題。

擠滿各區巴士 超越原有承載力

以開源道為例，陳迪遙指，以前未有東區海底隧道，車輛要經開源道駛至觀塘碼頭乘船去港島東。後來東區海底隧道建成，觀塘工業區變成商貿區，車輛數目不斷增加，根據運輸署《交通統計年報》，牛頭角道往觀塘道的平均日交通量，由二〇〇九年的七萬〇四十輛，增加至二〇一九年的七萬四千八百四十輛，增幅約百分之七。

觀塘是九龍東的交通樞紐，往東隧的車輛要經觀塘，往將軍澳的車輛亦要經觀塘，單單是一條觀塘道便擠滿前往香港各處的巴士線。但觀塘的交通過度依賴兩個迴旋處，一個位於觀塘道及開源道交界，另一個位於開源道及偉業街交界。然而迴旋處的設計本來就不適合交通流量太大的地方，現時觀塘的交通流量，已經超過這兩個迴旋處的承載能力。「從觀塘道進入工廠區，往往都要經觀塘道迴旋處，才能進入開源道到達觀塘其他地方，所以觀塘道迴旋處變成了一個萬能的迴旋處。」陳迪遙說。

市建局在觀塘市中心重建項目中提出一些道路改善工程，以解決觀塘的塞車問題，包括將物華街由三線單行擴闊至四線雙行行車，在康寧道介乎物華街及牛頭角道的行車路，由五線單向改為五線雙向行車，在協和街增加一條左轉專線，毋須經迴旋處直接轉出觀塘道。但這樣是否真的能夠改善觀塘塞車問題？陳迪遙認為情況並不樂觀，因為物華街的道路改善工程已經完成並啟用，但卻在康寧道見到有小塞車情況出現。「我擔心新觀塘市中心（凱滙）開咗之後，反而個塞車問題會越來越嚴重。」

記者：黃桂桂

攝影：魏子朗、潘志恆、蕭志南

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