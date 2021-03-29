演員廖啟智昨日（28日）因胃癌離世，終年67歲。上周才爆出他去年確診患上胃癌的消息，隨後全面停工，要入院接受治療，更曾傳出情況好轉的消息，詎料昨日就傳來噩耗，不敵胃癌離世。腫瘤科專科醫生饒家棟表示香港約8成胃癌病人確診時已屬第三或第四期，初期症狀與常見都市病相似。

智叔的太太陳敏兒上周接受訪問時指，智叔於去年12月逐漸發覺吃東西時有胃脹感覺，便去做身體檢查，報告證實確診胃癌，亦透露上周仍可以進食，但就未有提及智叔患的是第幾期的胃癌。

胃癌分期方法有兩種

胃癌一般有兩種分期的方法，多數用的胃癌期數是根據美國癌症聯合委員會（AJCC）的分期：

第一期：

癌細胞局限於胃的第一層黏膜層，未到肌肉層或到鄰近少量淋巴，進行手術可以完全切除；

第二期：

癌細胞穿過了黏膜下層，轉移到鄰近一些淋巴，仍有機會可把腫瘤完全切除；

第三期：

癌細胞穿過了肌肉層，或到漿膜，即胃的表皮，轉移到鄰近較多淋巴，仍有機會可把腫瘤完全切除但復發率高；

第四期：

周遭淋巴和器官都有癌細胞轉移，例如肝臟、腹膜等。

而胃癌亦有另一個名為TNM（tumor-node-metastasis）的分期方法，T是腫瘤（Tumor）的侵入程度；N是有癌細胞的淋巴結（Node）的數目，M是指癌細胞有否轉移（Metastasis）到遠端器官。例如病人的腫瘤已突破胃壁的最外層（T4），不過淋巴結沒有癌細胞（N0），以及沒有轉移到器官（M0）的情況，仍是屬於AJCC的第二期胃癌。TNM分期算法複雜，如果未有解釋清楚，病人容易混淆兩種算法，建議病人要與醫生溝通了解病情，以免造成誤會。

8成病人確診時屬第三或第四期 早期症狀不明顯

臨床腫瘤科專科醫生饒家棟曾接受本報其他訪問時指出，其實香港約8成胃癌病人確診時已屬第三或第四期，因為初期胃癌癌細胞只局限於第一層黏膜層，一般沒有明顯症狀，如感到胃脹、悶氣，情況和常見都市病胃酸過多、胃潰瘍差不多。之後會出現劇烈胃痛，甚至因為轉移到肝臟、骨頭等其他器官，出現腹瀉、面黃、肚脹，情況已非常嚴重。

一般病人會經初步檢驗，例如上消化道內窺鏡，俗稱胃鏡，檢查是否有癌細胞，再進行超聲波內窺鏡、正電子電腦掃描、磁力共振造影等檢驗，確定腫瘤的大小、數目、位置和是否有擴散，不過掃描都有可能不準確，如果醫生有懷疑便可能會先做微創手術，觀察腹膜等位置有否癌細胞入侵，以確認胃癌的期數和治療方法。

初期胃癌靠切除癌細胞 第四期用化療及標靶藥

第一至第三期胃癌，一般會首先考慮手術，切除有問題的胃部組織、腫瘤、鄰近的淋巴結和圍繞腹部的網膜，達至根治，亦要定期覆診。部份第三期病人手術前後可配合化療，將腫瘤縮小及減低復發機會。至於第四期的胃癌，醫生大多不會為病人進行電療，治療則以化療及標靶藥組合為主力，以紓緩患者疼痛、出血、進食困難等症狀，並以提高生活質素為目標。若出血情況嚴重，醫生也可能建議做胃部切除手術，延長壽命。

在臨床上，有一期病人離世，也有四期病人存活，所以不論患第幾期的癌症，病人積極接受治療才是最重要。

撰文：鄭詩詠

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