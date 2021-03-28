如果要用一個字來形容觀塘，恐怕就只有「塞」字才能形容這個位於九龍東的城市奇葩。何解說觀塘是個城市奇葩？是因為在香港十八區中，觀塘有一個專門「密切關注」塞車狀況的Facebook專頁。今次CarMan的人車大挑戰的舞台正是星期五放工時間的觀塘，且看究竟在繁忙時間要逃出觀塘，跑步又會否比開車快呢？

全程2.8公里由成業街出發 終點零碳天地

由於Toby Chan因腳傷而抱恙，所以Toby Leung就找來Gabbie同Jackie姊妹花代表跑步一方，而Toby Leung負責開車。雙方要走的路程其實大致一樣，大家都是由成業街出發，沿着開源道駛至觀塘碼頭迴旋處，然後扭入海濱道並以九龍灣的零碳天地作終點，全程僅為2.8公里。雖然今次比賽是CarMan舉辦同類比賽中路程最短的一次，但以Google Maps的估算這段路程開車也需要25分鐘，步行則需要36分鐘。再加上Gabbie和Jackie比賽時會施展渾身解數，實際時間隨時與開車的Toby Leung差不多，如果Toby Leung要贏兩位跑手基本上也只能夠指望神迹出現吧。

警員驅趕違泊車輛 開源道三線重光

神迹卻偏偏在今次緊張刺激比賽中出現，所謂的神迹就是沿途每個街口居然都有一位警員站崗驅趕馬路上的違泊車輛和禁區上落客的車輛。即使是星期五的下班繁忙時間，成業街和開源道的三條行車線皆終於重光了。對於開車的Toby Leung來說，這簡直就是如有神助，但相反對於需要在人山人海的行人路裏穿梭的Gabbie和Jackie，她們就像兩條在逆流中的三文魚，要用盡力氣才能衝破人群。

「神迹」庇佑開車10分鐘到達 快跑步10分鐘

最終有着「神迹」庇佑的Toby Leung只用了10分鐘便由成業街驅車到了零碳天地，比起Google Maps原先的估算足足快了15分鐘，此時Gabbie和Jackie仍然在觀塘海濱跑過來。眼見自己壓倒性的勝利，驕傲的Toby Leung便決定回到起點再走一次，看看能否在Gabbie和Jackie到達之前來回走多一次。當然驕兵必敗，Toby Leung的如意算盤固然是打不響的，不過Gabbie和Jackie最終也只是用了25分鐘便到達了零碳天地。

雖然今次比賽出現了意想不到的賽果，Toby Leung表示自己之所以能夠勝出，也只是有警員驅趕車輛而已。倘若觀塘的交通真的故態復萌，街道上充斥着違泊車輛和胡亂上落客的車輛，相信觀塘的塞車情況都是不會有改善的。

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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