去年5月開幕、免費開放參觀的「靜心苑」，原為1935年建造的松山療養所所長宿舍，重生後的老屋成為一處療癒人心的日式庭園藝文空間。不僅建築物本身具有歷史意義，來到這裏可以拍出一系列美照，還能品嚐甜品、茶點，若是用餐時間造訪，也能享用台灣料理口味的養生餐食。

前身為百年歷史錫口養生院

靜心苑坐落南港昆陽街，門前兩棵百年老樹，訴說着此處走過的歲月光陰；特殊的八角柱、六角窗和建築底部的通風口雕花，皆是日本時期和洋式建築裝飾印記。松山療養所前身為成立於1915年的「錫口養生院」，是台灣最早的結核療養所，在昆陽街一帶則為員工宿舍群。靜心苑正是當時所長宿舍，在2006年登錄為歷史建築，現在作為結合養生及餐食的藝文療癒空間，未來更能結合對面的松山療養所宿舍，規劃成多功能的藝文場域。

五感療癒 嘆養生料理

館方表示，接手經營之後用心營運，比如在庭院的日式水池，規劃循環系統後養鯉魚，讓造訪的民眾可以靜心欣賞。在館內也強調五感的療癒，除了視覺上觀賞日式建築，並邀請國際音樂大師馬修・連恩為該館設計音樂，達到聽覺紓壓；在可觸摸的木頭牆柱和桌椅，則是觸覺感受；提供特別設計的養生菜單，則是味覺享受。館內也經常舉辦書畫、音樂、插花、茶藝等課程或講座，希望給予繁忙的現代人，一個放鬆身心的美好環境。

靜心苑

開放時間：上午11時至晚上9時（周一休館）

地址：台北市南港區昆陽街164號

電話：(02) 2653-0033

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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