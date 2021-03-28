大家選擇滑鼠時，最看重的是甚麼？Logitech G最新推出超輕電競滑鼠Pro X Superlight，重量不足63克，工作打機更加慳力。除了夠輕便，滑鼠的靈敏度高達25,600 DPI，擁有70小時電量，規格突出。

毋須通窿設計 63克超輕機身

講起超輕滑鼠，大家可能會想起渾身是洞的滑鼠，Logitech G Pro X Superlight外表與一般滑鼠無異，完全沒有洞，但它就是目前最輕的無線電競滑鼠，重量不足63克。老實講，第一次上手時的確幾驚喜，想不到可以做到如此輕。尤其是我一直使用重141克的MX Master 3，感覺特別強烈。

表面多洞的滑鼠，可以直接看到電路板，較容易入水積塵。此外，我喜歡完全貼着滑鼠表面使用，多洞設計比較扎手，所以我不太喜歡這種手感。

外殼實淨耐用 精簡按鍵數量

Pro X Superlight輕之餘沒有廉價感，按鍵和滾輪的按壓感覺結實。滑鼠經過重新設計，外殼很薄，不過外殼還是非常硬淨，用力按壓也不會有任何移動。Superlight還是維持了中等尺寸，中間較拱，我的手偏大，但也貼合我的掌形，手感舒適。

Superlight精簡了部份按鍵，共有左右鍵、滾輪中鍵和右邊側鍵共5個按鍵，左邊兩個側鍵取消。即使Superlight是對稱設計，它也是一隻右手滑鼠，不太適合左撇子用家。

無線連接穩定低延遲 靈敏度高

Superlight使用Logitech招牌的Lightspeed無線連接技術，之前測試機械鍵盤時都介紹過，Lightspeed連接表現算是業界數一數二，可以做到1ms超低延遲，而且連接非常穩定。我使用了G913 TKL和Pro X Superlight，這套使用Lightspeed連接的鍵盤和滑鼠一段時間，期間完全沒試過斷線，就算玩第一人稱射擊遊戲，都感受不到有延遲，我的延遲應該比它們強。

Superlight搭載Hero 25K感應器，最大DPI為25,600，精細到連移動1／50條頭髮的短距離都能偵測。Superlight取消了DPI切換鍵，用家可透過G Hub去設定滑鼠的DPI或指派DPI的快捷鍵，滑鼠會用不同顏色的指示燈標示正在使用的DPI。

70小時電量 黑白兩色選擇

Superlight比上代輕，但充滿電之後都可以使用70小時，比上代更強。Superlight還支援無線充電滑鼠墊PowerPlay，不用怕打機途中沒電。滑鼠搭配的是Mirco USB充電線，緊急情況如沒電可直接連線繼續使用。

Pro X Superlight有黑白兩色選擇，兩款印上銀色Logitech G標誌，很簡潔，個人覺得白色更漂亮，黑色較平凡。提提大家，Superlight是完全沒有RBG燈效，不知道大家會否介意。

實際試用過後，我頗喜歡這種無重的手感，省不少力。而它雖然輕，但造工、用料和電量都沒有妥協，甚至比上代進步，Logitech G Pro X Superlight確是一款值得考慮的超輕滑鼠。

記者：梁志穎

攝影：鄭皓然、潘志恆

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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