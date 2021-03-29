「智叔」走了。廖啟智，香港專業演員，一個好丈夫，好父親，好香港人。

廖啟智是上世紀典型香港人的寫照，他敬業樂業，修身齊家，無一例外，且，待人以誠處事低調，其實他讓我感覺到其風格跟周潤發很相似。演技出色方面，他也跟早前仙遊的「最強綠葉」吳孟達相似，而演藝成就甚至可以說，更高。

香港人好懷恩念舊，上一代受歡迎的演員，都有一個親切的暱稱：像「波叔」、「發仔」、「達哥」、「Benz雄」……等等。「智叔」在圈內人緣甚佳，隨便Google一下，今天不少藝術紛紛出po悼念他（而寫的不是最行的RIP，每段po都有真摯細語），就可見一斑。他在娛樂圈的好事，這裏不贅。

《上海灘》祥貴反骨仔始祖

香港人好捱得，逆來順受，樂天知命。這一點，智叔人生不單是最典型的寫照，他過往飾演的角色，也有不少是這類小巿民的演繹，可以說，只要你是香港人，總有機會欣賞過他精湛的演技。從以前經典劇集《上海灘續集》那個陰陰濕濕的陳祥貴，一直待在丁力身邊，低調忠心，但誰不知原來是地上最強「反骨仔」。細個時睇《續集》的結局，飾演丁力的呂良偉與智叔的祥貴在出身地閘北區舊屋「鬥戲」，祥貴派人暗殺丁力失敗，再拿自己配槍諗住「殺死丁力呢個X街」之時，發覺手槍已沒子彈，然後丁力跟他互數三件欠對方的事，數到就可逃過一劫，最後智叔講到丁力欠佢一個饅頭，而當下丁力竟然手執饅頭（都唔知邊度攞出嚟）還予時，智叔那惶恐、歇斯底里的面部表情，跟發哥在電影《龍虎風雲》響保齡球場執鎖匙一幕實有異曲同工之妙，真係令人嘆為觀止。那時，似乎已奠定智叔這「超強綠葉」的宿命。

《籠民》首次獲獎

香港人愛威講榮譽，大家都知道智叔憑張之亮執導的《籠民》首奪第12屆香港電影金像獎最佳男配角殊榮，戲裏面他飾演喬宏的弱智兒子「太子森」，其實有演技的演員，往往視飾演智障人士角色為挑戰，這當然難不到智叔。不過，《籠民》整部戲都很寫實很有message，是對當時在權者的控訴，智叔演活了小人物的精髓，其實戲裏黃家駒的毛仔也演得恰好，好有「屋邨仔」感覺，這也是他的電影遺作。往後的演藝生涯，無論是電影抑或電影劇，智叔都是擔當着「超強綠葉」的角色，雖然人生中只有兩次獲獎，但其實他像更多的香港人一樣，不問獎項，默默守護，默默耕耘。有看過他在舞台上表演的觀眾，我說，你真幸運，得見香港專業演員的表演。

《警界線》《選戰》挑戰建制

香港人逆境自強，樂天知命。智叔出身TVB，先後多次進出TVB，或說因為家庭原因，但他也說過「邊度有戲就去邊度做」，相當豁達的性格更令人想起香港人精神——「東家唔打打西家，有料之人唔怕瓜」。智叔不會躲在comfort zone，他不怕挑戰，都可說是「勇」字行頭，當中尤以2014年，當年免費電視牌照鬧得熱烘烘，他毅然接拍HKTV的《警界線》、《選戰》，力挑大台，結果力證時移世易，以往既定的公仔箱再不是影視生涯的主戰舞台，兩齣劇不單成為熱話，智叔以一敵百的演技更發揮得淋漓盡致，尤其是《選戰》，他演建制派大佬，入木三分，睇到我都好鬼死憎佢，當正佢係民賤聯，此劇唯一「瑕辟」，係李心潔演得相當麻麻。

《點五步》鼓動人心

香港人需要打氣，需要鼓舞。尤其是近十年，我們的社會民生已被扭曲到一個令人絕望的境地。2017年智叔的真人真事改編電影《點五步》，他飾演中學校長一角，重現帶領香港首支少年棒球隊「沙燕隊」的成立，也相當熱血激情，戲內的經典對白甚多，如「贏輸都係呢半步！」、「校長冇講過要你哋贏，但我有講過叫你哋唔好放棄！」、「如果連自己都睇小自己，你人生永遠就只有兩個字，就是失敗。」今天看來，智叔就是要傳遞——堅持到最後的人，就會得到勝利。出走都是半步，唔好放棄，都係為下一代前進點五步而已。智叔至理名言，豈敢忘記。

《十年》預言

香港人需要希望。已被視為禁片的最佳電影《十年》，智叔這「最強綠葉」也有參與。作為演員，他沒有那些要挖條腸出來講明自己立場的左膠之見，他只做個好演員。話不需要太多，《十年．本地蛋》一句經典對白「千祈唔好慣。」我們今年傳頌下去，心照不宣。他在 2015 年拍完《十年》，接受訪問時被問及對香港前景的想法時回應：「如果大家都悲觀，只會越來越悲觀……我自己會堅決留港，我是比較頑固的。可以這樣說，其實我是草根派、我是本土派，我鍾意香港。」智叔是典型的香港人，樂天知命，是「盡做」的好演員，好人。

《無雙》低調卻精采

香港人重複犯錯，智叔在《無雙》入面的角色鑫叔雖然比起《無間度II》入面演三叔的冷酷殺手較低調，但他兩場戲講述自己家裏的三個女兒，那種不慍不火的講對白語調，我說已達爐火純青之境，而發哥因為他破壞行規而要滅他口的一幕，你可看到發哥跟他那種老戲骨駕輕就熟的過場，一氣呵成，精采。這，是我對智叔在銀幕上最後的記憶。

一個好演員，未必是好人。能修身齊家，演出成就鼓舞啟發他人，智叔一生成就，何止是演員咁簡單。

智叔，願你在天國安好。

撰文：LY

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