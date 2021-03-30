日本向來都多禮儀限制，包括地鐵上要細聲或者避免談話，大部份地區電梯係左企右行，遊日時要小心留意當地規矩。最近日本媒體報導，埼玉縣率先推行禁止在扶手電梯上行走的法案，使用者須站住不動！

法案名為「關於促進安全利用埼玉縣扶手電梯條例（埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例）」，在縣議會上經出席議員多數通過，估計將於10月正式生效，是首個日本地區通過扶手電梯法案。此外，不論平面電動行人道或扶手電梯的使用者，在使用時都須站住不動，而業務者亦有責任提醒使用者，但現時未有對違反者有任何罰則。

據日本方面資料顯示，由2018年1月到2019年12月期間，合共發生805宗電梯意外。日本電協會（由升降機及扶手電梯業內人士組成）的調查解釋，大部份意外的緣於使用者在電梯上行走，促使跌倒受傷，因此有是次法案。所以，如果之後去到埼玉縣，記住不要在電梯上行走！

資料來源：朝日新聞

撰文：周伯臻

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