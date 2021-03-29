上回分享了善用英國的現金回贈網賺回「買餸錢」，今回分享一下利用英國超級市場入會儲分賺下「私己錢」。過去一年，英國斷斷續續的封城，超級市場幾乎成為大家出街發洩購物慾的唯一去處，「副作用」可能是培養出知慳識儉的美德，因為各大英國超市均有會員制度，憑消費儲積分當錢用，買餸之餘可以賺下「私己錢」。

Sainsbury Nectar積分卡 消費滿1鎊賺1分

先說Sainsbury超級市場的Nectar積分卡，會員在Sainsbury消費滿1鎊（約11港元）可賺取1分，累積500分即可於Sainsbury當2.5鎊（約27港元）使用。Sainsbury更會定期推出購買不同產品有額外積分的獎勵優惠，只要把有關優惠儲存在賬戶內，下次在Sainsbury購物時出示Nectar積分卡或啟動Nectar App，就可兌現相關優惠。

Nectar積分卡最大的賣點，是不限於在Sainsbury使用，它更可於350多個商戶儲分及兌換，包括：英國航空、Expedia、eBay、Esso油站、Selfridges、H&M、TK Maxx等等，甚至跟American Express及Sainsbury銀行推出聯營信用卡，憑信用卡簽賬儲Nectar積分。

Tesco超市及油站儲分換現金券 升級會員每兩個月享一次9折購物優惠

Tesco在英國的業務涉足甚廣，其Clubcard可在Tesco超市及同系的Tesco Fuel、Tesco Mobile、Tesco銀行信用卡等憑消費儲分，會員可在Tesco超市或Tesco Fuel分別消費滿1鎊或2鎊（約21港元）即可賺取1分。雖然儲分點不及Sainsbury的Nectar積分卡多，但亦有近300家商戶可供「消分」，大家可選擇累積150分兌換1.5鎊（約16港元）現金券，在Tesco超市及旗下品牌使用；或在其他合作食肆及商戶兌換現金券。此外，大家亦可以繳付7.99鎊（約86港元）月費，升級成Clubcard Plus會員，享用更多折扣優惠，包括每兩個月可獲一次Tesco超市9折優惠。

Waitrose、M&S Sparks會員卡講心多過講金

至於英國超市龍頭Waitrose及M&S，也有會員制度，但就不是憑消費儲積分，而是提供其他貼心的小恩小惠。例如兩者均會根據會員的購物紀錄，提供度身訂做的優惠，而Waitrose的myWaitrose會員更可尊享獨家福利：憑自攜杯在超市獲免費贈飲茶或咖啡（疫情期間暫停供應）、逢周五購買指定海鮮享8折優惠；還可使用超市的Quick Check商品掃描器，縮短等候付款的時間；至於M&S，每間門市每星期都會選中幸運的Sparks卡會員獲「免找數」獎賞或其他小心意，筆者就曾獲贈環保購物袋。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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