這邊廂當大家都在討論Zack Snyder的《正義聯盟》如何鉅細無遺地補完DC Universe時，那邊廂傳奇影業跟華納兄弟亦已功德圓滿地完成了他們的MonsterVerse四部曲。從2014年《哥斯拉》，2017年《金剛：骷髏島》，2019年《哥斯拉II：王者巨獸》，來到今天《哥斯拉大戰金剛》兩雄終於相遇，到底電影爽還是不爽？能不能滿足一眾怪獸迷？

從兩隻泰坦巨獸的背景說起

有人形容《哥斯拉大戰金剛》是影射美日大戰（而選擇在香港開拖），這當然有點過份解讀，不過也可趁機透過認識兩隻泰坦巨獸的出身背景從而更深入了解新作。最早的《金剛》早於1933年已登場，不過如今大部份人看過的都是1976年版本，再年輕一個Gen的甚至只看過2005年的Peter Jackson版本，也無所謂，皆因三集劇情如出一轍，都是人類為尋找石油資源闖進骷髏島，最後把金剛帶到城市並大肆破壞，最後亂槍將牠射死。

金剛跟啞女孩的人獸情

《金剛》除了開創怪獸片類型，更重要是戲中建立了人類（主要是美女）跟動物的信賴關係，其慘情淒美的結局亦成為不少影迷心目中的經典。到了2021年的《哥斯拉大戰金剛》，這種人類跟動物互信的情感描寫亦得到延續：金剛經常以水汪汪的黑眼晴看着啞巴小女孩Jia（有點像《富貴逼人》演招弟的童星關佩琳），訴說自己的惶恐不安和想回家的心情，Jia以無邪的心保護這隻身形比她大一百萬倍的大猩猩，這份人類跟動物超越語言表達的情感，就像我們每家每戶寵物跟主人的關係一樣溫暖窩心，總能贏得觀眾的同情心，讓大家看得更投入。

難為哥斯拉正邪定分界

哥斯拉比金剛遲二十多年出世，日本導演本多豬四郎（Ishirō Honda） 不諱言當年創作是受《金剛》跟另一套怪獸片《原子恐龍》（The Beast from 20,000 Fathoms）啟迪，至於哥斯拉跟核能扯上關係則要追溯至1954年日本福丸事件：當年美國在比基尼環礁試爆氫彈產生大量高能輻射，日本漁船「第五福龍丸」全員受感染，最後導致一人死亡。事件令日本全國人民自二戰後再次感受到輻射威脅，導演遂將「核能」作為元素加諸哥斯拉身上。在第一集中牠作為日本的威脅登場，到後期又成為保護日本人民的象徵，從昭和哥斯拉、平成哥斯拉、新平成哥斯拉到如今的傳奇哥斯拉（傳奇影業的哥斯拉），邪惡與正義的身份在這六十多年間不斷轉換，情況一如全球對核武及核能發展的爭議。

哥斯拉唯我獨尊最型酷

同樣，今次的主角傳奇哥斯拉以核能為食糧，在《王者》中飾演保護人類的角色，到了《哥斯拉大戰金剛》卻以偏向歹角的身份登場，特別是電影早段無定向喪心病狂地破壞城市濫殺無辜，都會令觀眾有一種「金剛才是站在人類這一邊」的觀感。這樣的設定既不會出現「怪獸跟人類是好朋友」的兒童向設定（某程度由金剛繼承），也可以建立哥斯拉真正（追求）泰坦界萬獸之王的地位：「我從來都是為我自己！」這種天上地下唯我獨尊的型酷最適合哥斯拉，比「酷斯拉」酷一百萬倍（1998年荷李活拍的版本因為太爛，被東寶及粉絲趕出哥斯拉族譜並易名《酷斯拉》）！

體現男人跟怪獸的浪漫

至於電影爽不爽，雖然片商因疫情影響決定將此片同時於戲院及網上串流平台上映，但今次這齣肯定要在戲院看才能夠感受到其震撼，也不會辜負製作人及幕後特技團隊的一番心血，因為《哥斯拉大戰金剛》的觀影過程真的一字記之曰：爽爆！（以下含嚴重劇透）電影跟過往三集最大分別是，今集打從第一分鐘開始金剛已經登場，既不故弄玄虛也不揖揖揚揚，緊接着的兩頭巨獸初戰也絕不欺場，第一場以巡航戰艦為舞台，從海面惡鬥到深海，似是參考了《新世紀福音戰士》明日香駕駛EVA 2號機以太平洋艦隊為踏板消滅第六使徒一幕；第二場終極大戰在香港舉行，兩頭巨獸分別在地面和地底互相嘶叫挑釁欲蓋彌彰，哥斯拉想使出必殺技「原子吐息」時金剛以斧頭柄塞着他的嘴巴，明顯是向1962年《金剛對哥斯拉》致敬（當年金剛以樹杉狂插哥斯拉嘴巴，喜感滿載），金剛心臟衰竭也令人想起《金剛續集》換心情節。要數最熱血沸騰一幕，是懂得善用武器的金剛除了用斧頭抵禦哥斯拉重量級連環攻擊外，更將合和中心的頂層——也即是小朋友最喜歡去的旋轉餐廳拆了出來當盾牌，再當飛碟狠狠擲向哥斯拉，看得我差點在戲院企起身拍手叫好！

沒有踩爆禮賓府Close Up

雖然沒有正式計時（大約有二十分鐘吧），但兩大神獸整個戰鬥過程非常詳盡細膩，怪獸迷肯定飽到上心口。《哥斯拉大戰金剛》的爽，是片商願意以龐大資金和最強特技效果，再次呈現兩頭在粉絲們心目中至高無尚的神獸在城市中肆無忌憚地盡情毆鬥。誇張一點說，這一幕實現了不少怪獸迷心中長久以來的盼望，看着他們從拳來拳往到分出勝負，一切都於願足矣，最後兩大神獸惺惺相惜深情對望 ，更是令怪獸迷老淚縱橫……這份男人跟怪獸的浪漫早已溢於言表。當然戰鬥部份也不是完全沒有可挑剔的地方：哥斯拉出場時沒有再沿用經典BGM音樂、紅蓮姿態也沒有再出現、在香港打鑊甘卻沒有踩爆禮賓府（可能有但沒有Close Up）等都令人略感失望。

淋酒救地球令人失笑

至於劇情方面，欣賞這類旨於滿足感官神經的怪獸片，心態自然會調整一下，其中加入「地球空心說」雖說是舊酒新瓶（讓人想起2008年《地心探險記》），不過亦成功增加了MonsterVerse的深廣度（上集阿特蘭提斯是哥斯拉故鄉，今次地球空心是金剛老家），而且拍攝牠們闖進地球空心一幕頗有《星際啟示錄》的空間奇詭況味；當然片中的恥笑位也非常充裕，例如上集女主角Millie Brown（每次見她總覺得她是《Stranger Things》的No. Eleven）跟肥仔同學和陰謀論主播一行三人走進APEX實驗室如入無人之境，很簡單地便從美國跟到香港，心水清的觀眾都知導演透過他們視覺揭示APEX甚麼葫蘆賣甚麼藥，大家都很通氣地不深究細節，但最後解決機械哥斯拉的方法是將酒淋上電腦燒fuse實在兒戲得令人失笑。

金剛依偎匯豐大廈的啟示

說到機械哥斯拉，出場時肥仔同學糾正大家不要叫錯「ROBOT GODZILLA」而是「MECHA GODZILLA」明顯是跟粉絲拋眉弄眼，但重點的機械哥斯拉造型卻像「得返棚骨的恐龍」，作為Final Boss確實有點叫人失望；還有負責操縱機械哥斯拉的帥哥小栗旬也未免太過二打六，雖然幾個鏡頭剪接有點像《悍戰太平洋》，但操縱過程一點也不帥，而且小栗旬演的角色芹澤蓮本是上兩集渡邊謙演的芹澤豬四郎（豬四郎的名字是向1954年版《哥斯拉》導演致敬）兒子，上集渡邊謙手執核彈捨身救哥斯拉賺人熱淚，今集作為兒子的卻隻字不提，自己更淪為大財團利用的工具，這種無頭無尾的安排實在說不過去。另外原本說好了會在今集繼續登場的章子怡，她飾演的Dr. Chen在今集消失得無影無蹤，中國影迷一定大感沒趣。話說回來最後兩雄大戰過後，只見金剛依偎在唯一沒有倒塌匯豐大廈很安穩地休息，不知道愛國情緒高漲的中國觀眾會否看罷質疑：「點解金剛揀匯豐唔揀中銀大廈？打倒英美聯手！打倒帝國主義！」

總結：期待「令和哥斯拉」現身

總結而言，傳奇影業一連四齣MonsterVerse系列可算是非常成功，荷李活終於能夠充分掌握日系特攝怪獸片的那陣醍醐味，四齣都是上乘之作，不過個人始終對《王者》看高一線，因為登場怪獸多，而且紅蓮哥斯拉登場一刻的熱血程度直逼《天元突破》，導演技巧上Michael Dougherty（曾拍《變種特攻：天啟滅世戰》）稍勝今作的Adam Wingard（曾拍荷李活版《死亡筆記》）一籌。至於眾多伏線消失，可能因為傳奇影業還想繼續拍怪獸片才留有一着（《王者》中曾有十多隻原創怪物登場），可惜屆時已肯定再沒有哥斯拉的身影，因為東寶賣給傳奇影業的版權期限已經完結。期望傳奇影業繼續發展MonsterVerse，另一邊回收版權的東寶也期望會繼續開拍「令和哥斯拉」系列，讓來自地底深淵、聽得人心驚膽裂的哥斯拉嘶叫聲得以永續：嘩~(咆吼 )

撰文：永高

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