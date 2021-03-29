越來越多香港人選擇移民到英國生活，無論是已經出發抑或仍在計劃當中，最好預先了解當地生活指數、日用品購買點等資訊。在英國，不難見到香港人熟悉的英國品牌馬莎百貨（Marks & Spencer）。不過，英國的馬莎與香港馬莎有何不同？記者前往全港最大的馬莎百貨旗艦店，太古城中心分店，同時邀請了身於英國的「廚職背遊」版主梁芷靈，前往位於倫敦牛津街（Oxford Street）的旗艦店，比較一下兩地馬莎的分別。

約130年前，猶太人Michael Marks從家鄉白俄羅斯的斯洛尼姆（Slonim）前往英格蘭北部，開了一個小販檔謀生，後來，他在由小販檔轉為小型攤檔，並札根列斯（Leeds）。他發現店舖中，只售一便士（One penny）的商品相當好賣，便索性將店舖變成「One penny shop」，概念正如今時今日的12蚊店，全場貨品統統一便士。生意越做越大，隨後他找了朋友Tom Spencer合伙，將二人的名字結合，Marks & Spencer於1894年正式成立。現在馬莎百貨在全球超過62個地區，設有超過1,500間分店。馬莎亦在1988年進軍香港，現今全港總共有18間分店。

太古城中心的旗艦店服裝部佔最大範圍，另外還有生活用品部、食品部、餐廳（cafe）。倫敦牛津街旗艦店連地庫一共有4層，同樣有服裝部、生活用品部、食品部和餐廳，每個部門都非常大。

日常用品部出售各式各樣的廚具、沐浴露、香水、紙巾、奶粉、尿片，英國馬莎更有校服出售。其實在英國，很多超級市場都有校服賣，而且每年臨近開學更有「Back to School」特價優惠，裇衫和西褲平至兩英鎊（約21港元）就有交易。

並非每間馬莎都有餐廳，香港馬莎餐廳主打西餐，更有英國菜炸魚薯條（fish and chips）及傳統英式下午茶。由於英國封城，牛津街旗艦店的馬莎餐廳暫停營業，連外賣服務都停止了。

馬莎的餅乾評價向來不俗，當中的紅加侖子味果醬脆餅是最受香港人歡迎的產品之一，香港售價$23，倫敦售價1.05英鎊（約11港元）。馬莎招牌「豬仔糖」也為人熟知，賣點是不含人造色素和調味劑，英國馬莎更有減糖的版本，只售1.75英鎊（約19港元）。包裝上的粉紅色豬仔名叫Percy Pig，今年已經28歲了。

到馬莎百貨購物，當然要買些西餐食材。香港馬莎有多款意大利麵，在市面上較罕見的米形意大利麵（orzo）和飛碟形意大利麵（messicani pasta）都可以找到，而英國馬莎款式更多。另外，馬莎有多款罐頭湯出售，香港馬莎售22港元一罐，英國馬莎售0.5英鎊（約5港元）一罐。

人在異鄉，想一嚐日本菜的話，英國馬莎有壽司出售，但價錢和質素平平。相比之下，香港馬莎雖沒有壽司，但卻有多款現成意大利麵、咖喱飯甚至烤雞。在英國偶爾想煮餐亞洲菜的話，英國馬莎都有多款亞洲調味料，例如泰國是拉差辣醬、日本照燒汁、中國蠔油，更有其它亞洲食材如豆腐、味僧湯等，不過種類不算多。

英國人重視復活節，不論是香港抑或英國馬莎，都在當眼處擺滿了復活節產品。一顆顆巨型朱古力蛋相當有節日氣氛。香港人未必會花數百元買巨型朱古力慶祝復活節，但對重視復活節的英國人則是常態。由於復活節是在40日大齋期之後，人們在齋戒期間不能吃牛奶和雞蛋，所以傳統上大家會在復活節吃朱古力補數，一家大細一起吃巨型朱古力蛋慶祝。此外，十字包（hot cross bun）也是復活節必吃食物，麵包表面的十字有十字架的意思，英國民間傳說中，吃了十字包可保佑身體健康，在廚房懸掛十字包更有驅邪作用。香港和英國馬莎有多款十字包，不含麩質、vegan（純素），還有marmite（馬麥醬）口味等。

馬莎百貨 香港太古城中心分店

地址：鰂魚涌太古城路太古城中心二期1樓130號舖

馬莎百貨 英國倫敦牛津街店

地址：173 Oxford Street, London, United Kingdom, W1D 2JR

記者：黃曉楓

攝影：伍永健

編輯：鄒仲安

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